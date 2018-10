Chiara Ferragni | si strappa il lobo dell’orecchio | costretta ad andare dal dottore

Chiara Ferragni - un'interrogazione parlamentare sull'acqua Evian griffata : Non accenna a placarsi il 'caso' creato dalla bottiglia di acqua Evian brandizzata da Chiara Ferragni . La celebre fashion blogger ha infatti prestato il suo nome a una collaborazione con l'acqua ...

Acqua 'griffata' Chiara Ferragni - la polemica arriva anche in Parlamento : "Il Rapporto Onu sull'Acqua - si legge nell'interrogazione - sottolinea lo stretto legame tra povertà e risorse idriche: il numero di persone che vive con meno di 1,25 dollari al giorno, infatti, ...

Fedez dopo Evian : la “banana” di Chiara Ferragni/ “Abbiamo un nuovo prodotto da vendere…” : Fedez ha avuto modo di difendere a spada tratta Chiara Ferragni, dopo la polemica per l’acqua Evian da lei “brandizzata” e commercializzata ad un prezzo di 8 euro a bottiglia.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:06:00 GMT)

Interrogazione parlamentare per l'acqua di Chiara Ferragni : Il senatore di Fratelli d'Italia Giampietro Maffoni ha presentato un'Interrogazione parlamentare ai ministri dell'Ambiente e dell'Istruzione sul caso dell'acqua 'firmata' Chiara Ferragni. La celebre fashion blogger ha infatti prestato il suo nome a una collaborazione con l'acqua Evian, che commercia bottiglie da 75 cl col logo Ferragni al prezzo di 8 euro. Una collaborazione che ha suscitato polemiche sul web, e che ora diventa un'Interrogazione ...

Chiara Ferragni e la piccola ferita al lobo : tutta colpa di un orecchino troppo pesante [VIDEO] : Chiara Ferragni racconta su Instagram la sua piccola disavventura, la fashion blogger si taglia il lobo a causa di un orecchino troppo pesante ed è costretta ad andare dal medico Chiara Ferragni costretta ad andare in ospedale a Los Angeles. La fashion blogger a causa di un orecchino troppo pesante si è lacerata il lobo e si è fatta applicare un punto sulla ferita per rimediare a quanto accaduto. L’influencer ha raccontato la sua ...

Chiara Ferragni : il Codacons contro l'acqua firmata - per Fedez è una caccia alle streghe : l'acqua Evian firmata da Chiara Ferragni ha suscitato un vespaio di polemiche in rete e sui social da quando ieri pomeriggio si è diffusa la notizia del lancio di un'acqua prodotta dalla nota azienda e venduta in confezioni con la firma della Ferragni al prezzo di 8 euro a bottiglietta, una cifra che ha suscitato malcontento e grandi polemiche sui social, dove in molti hanno gridato allo scandalo. In queste ore è sceso in campo anche il ...

Chiara Ferragni attaccata per il prezzo alto della sua 'Evian' : Fedez la difende : Da circa 24 ore, sul web, non si parla d'altro che del prezzo troppo alto che ha l'acqua firmata da Chiara Ferragni; su Twitter, infatti, ha iniziato a circolare una foto che dimostra che una sola bottiglietta di Evian costa la bellezza di 8 euro. Sui vari social network si è scatenata una vera e propria rivolta nei confronti della fashion blogger e di questa sua dispendiosa iniziativa; a prendere le difese della ragazza, è stato Fedez ...

Fedez - Chiara Ferragni e e il linguaggio in codice : «Quando lasciamo il rubinetto del bagno aperto - vuol dire che...» : Fedez e il linguaggio in codice con Chiara Ferragni. I Ferragnez, novelli sposi, sembrano avere un'intesa perfetta e, a loro dire, avrebbero sviluppato anche dei "messaggi segreti" per...

Fedez imita Chiara Ferragni (video) : Fedez, nelle scorse ore, fregandosene della polemica attorno all'acqua Evian, special edition, venduta ad 8 euro a bottiglia, ha postato, sul proprio account Instagram, tra le Stories, un'esilarante imitazione della neo moglie Chiara Ferragni, protagonista di un noto spot di prodotti per capelli.prosegui la letturaFedez imita Chiara Ferragni (video) pubblicato su Gossipblog.it 09 ottobre 2018 21:50.

Chiara Ferragni : acqua venduta ad 8 euro. Ed è polemica : La notizia di un'edizione speciale dell'acqua Evian, griffata Chiara Ferragni, risale ad un anno fa. Il noto marchio francese ha messo in vendita, sul proprio sito, una confezione speciale (12 Bottiglie da 75 cl. in vetro) al prezzo di Euro 72.50. Peccato, però, che, a dodici mesi di distanza, l'Italia abbia deciso di schierarsi contro l'influencer e l'azienda d'oltralpe dopo la diffusione virale di una foto, scattata in una nota catena ...

Chiara Ferragni - acqua Evian a 8 euro. Fedez su Instagram : «Io ho la banana brandizzata» : L'acqua Ferragni a 8 euro a bottiglia fa discutere. Dopo le polemiche sui social per il prezzo di vendita dell'acqua Evian griffata da Chiara Ferragni, il marito Fedez ha deciso di rispondere...