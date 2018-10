«Chi minaccia il lavoro sono le macchine | non gli immigrati Serve un nuovo Capitalismo»

Salvini minaccia la Merkel “Voli charter con gli immigrati? Chiudo gli aeroporti” : Salvini minaccia la Merkel “Voli charter con gli immigrati? Chiudo gli aeroporti” La Germania minaccia di scaricare in Italia migliaia di immigrati? Alla minaccia risponde, con forza, Matteo Salvini: “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo ...

Kavanaugh alla Corte Suprema/ Ultime notizie - Trump esulta i Dem minacciano nuova inChiesta e impeachment : Kavanaugh ha i voti per la Corte Suprema. Ultime notizie, oggi è il giorno: l’elezione in serata dopo aver ottenuto la maggioranza ieri in senato, 51 a 49(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:29:00 GMT)

TurChia - Erdogan minaccia multe contro Chi specula sui prezzi : Il presidente turco Erdogan minaccia di multare «gli opportunisti», li definisce così durante un comizio del suo partito Akp, coloro che usano la volatilità del tasso di cambio estero per aumentare i ...

La minaccia degli euroburocrati : Italia a risChio troika come la Grecia : L’Italia sarebbe a rischio default, con il pericolo di essere declassata dalle agenzie di rating, fare la fine della Grecia e vedersi arrivare dentro casa i commissari della troika Ue, Bce e Fmi, decisi a far quadrare i conti a forza di lacrime e sangue dei cittadini. È questo l’allarme, o la minaccia dipende dai punti di vista, lanciato da alcuni funzionari di Bruxelles rimasti volutamente anonimi. come se non fossero bastati i paragoni tra ...

DRAGHI VA DA MATTARELLA E MINACCIA IL GOVERNO : "L'ITALIA RISChiA LA TROIKA" - : Ieri poi il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha scritto una lettera all'Europa in cui fissa le stime del Pil e in cui sottolinea come il GOVERNO voglia puntare tutto sulla crescita. Il ministro ...

“NADIA TOFFA ALL'OBITORIO” : MINACCIA DI MORTE SU TWITTER / Il web Chiede una denuncia - lui cancella il profilo : "Nadia TOFFA finirai presto all'obitorio": MINACCIA di MORTE su TWITTER alla conduttrice de Le Iene. La pronta replica, "non gli auguro un cancro, amo la vita di tutti"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 09:11:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita : Ursula minaccia la figlia - Teresa risChia di morire : La soap opera di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO]è sempre in grado di appassionare i telespettatori. Scopriamo cosa succedera' negli episodi che andranno in onda su Canale 5 nei primi giorni del prossimo mese. Anticipiamo che Ursula Dicenta ricattera' la figlia Blanca che, nel frattempo, è arrivata ad Acacias 38 grazie a Samuel Alday. La giovane era stata abbandonata dalla dark lady in un istituto psichiatrico. La maestra Teresa Sierra, ...

Prostituta picChiata e minacciata perchè si rifiutava di avere prestazioni gratis : 61enne a processo : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Donna uccisa a Roma. Il marito Chiama i carabinieri e minaccia di uccidersi : Una Donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di uccidersi con un coltello da cucina.Il fatto è accaduto a Roma nel quartiere San Giovanni. Sul posto i carabinieri intervenuti perché chiamati dallo stesso uomo.

Roma - sfregia statua e minaccia suora : arrestato/ Video ultime notizie - paura in Chiesa S. Spirito in Sassia : Roma, sfregia statua di San Luigi Gonzola e minaccia suora: arrestato un cittadino polacco. L'episodio è avvenuto nella chiesa Santo Spirito in Sassia.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:08:00 GMT)

Paura in Chiesa a Roma : sfregia statua e minaccia suora : Roma, 28 set., AdnKronos, - Ha danneggiato, usando una colonna di gesso prelevata dalla cappella, la statua di San Luigi Gonzaga e l'altare sottostante e poi ha minacciato una suora, presente nella ...

Paura in Chiesa a Roma : sfregia statua e minaccia suora : Roma, 28 set. (AdnKronos) - Ha danneggiato, usando una colonna di gesso prelevata dalla cappella, la statua di San Luigi Gonzaga e l'altare sottostante e poi ha minacciato una suora, presente nella chiesa, che ha tentato di fermarlo. E' quanto accaduto stamattina intorno alle 8 nella chiesa Santo Sp

Aquarius - l'armatore accusa : "Il governo italiano ha minacciato Panama di Chiudere i suoi porti a tutte le navi panamensi" : Christoph Hempel spiega così la revoca della bandiera alla nave umanitaria. Il mare mosso rende impossibile lo sbarco di 58 migranti a Malta

Manovra di Bilancio a risChio. Di Maio minaccia : senza il reddito di cittadinanza M5S non voterà a favore : Così il vicepresidente del consiglio ha voluto fare chiarezza, ed in occasione della riunione coi ministri del movimento ha ricordato a tutti che la nota del Def , Documento di Economia e Finanza, ...