Chi l' ha visto? Anticipazioni | in prima serata l' appuntamento su Rai 3

12ENNE SCRIVE NEL TEMA : “HO VISTO PAPA' PICChiARE LA MAMMA”/ La madre : "Delusa dalla giustizia" : Brescia, 12ENNE SCRIVE nel TEMA: “Ho VISTO papà PICCHIARE la mamma. Ha perso la donna migliore che esista”. Il racconto della ragazzina, lo sfogo della madre. Le ultime notizi(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:19:00 GMT)

12enne scrive nel tema : “Ho visto papà picChiare la mamma”/ “Ha perso la donna migliore che esista” : Brescia, 12enne scrive nel tema: “Ho visto papà picchiare la mamma. Ha perso la donna migliore che esista”. Il racconto della ragazzina, lo sfogo della madre. Le ultime notizi(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:13:00 GMT)

'Chi l'ha visto?' : la foto 'spinta' di Salvatore D'Apolito mette in imbarazzo la Sciarelli : Tutti possono sbagliare e questo vale anche per il noto programma Rai 'Chi l'ha visto?'. Condotto da Federica Sciarelli, CLV tratta da anni casi di sparizioni e cronaca nera in generale. Un fiore all'occhiello di Rai 3 che vanta da sempre alti ascolti ogni mercoledì sera. Il programma è proposto in TV da quasi 30 anni, ma mai i telespettatori avevano assistito ad una scena così esilarante che, in un certo senso, ha smorzato i toni un po' cupi e ...

Diciott’anni più giovane di lei. Catherine Spaak - ecco Chi è il suo quarto marito. Lo avete visto? : Catherine Spaak a Verissimo per la prima volta. L’attrice, cantante, ballerina e conduttrice televisiva francese naturalizzata italiana, diva cinematografica degli anni sessanta-settanta in Italia e in Francia, si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin nello studio Mediaset. E per l’occasione affronta un tema fin qui sempre sottaciuto, ovvero quello delle molestie subite quando era più giovane. Altri tempi quelli: “Non ho mai ...

Choc a ‘Chi l’ha visto?’ - l’immagine che ha scandalizzato tutti. Tutto in diretta : Sui social sta impazzando l’immagine di un uomo che mostra il suo fondoschiena ad un’ignara vittima. l’immagine, comparsa in tv grazie a Chi l’ha visto? su Raitre, Sta diventando virale e immortala Salvatore D’Apolito, un uomo fuggito in Vespa dopo aver sparato sei colpi di pistola all’ex moglie Flora Agazzi. Anche il programma della Sciarelli segue le tracce del piastrellista 50enne che ha cercato di uccidere la moglie ...

Blitz di 5 agenti in una casa di Genova - colpi sparati all'impazzata - una casa piena di sangue. La storia a Chi l'Ha Visto? : "I poliziotti non hanno aspettato nemmeno che aprissi la porta di casa. Mi hanno spinta e sono entrati prima di me. Il mio cane spaventandosi ha abbaiato. Hanno sparato all'impazzata".Nell'ultima puntata di Chi l'Ha Visto è stata raccontata una storia incredibile. Sono le 9 e mezza del mattino e in un palazzo nella periferia di Genova, Ylenia, una ragazza che abita lì con la madre, porta fuori uno dei due cani. La avvicinano due ...

Ascolti TV | Mercoledì 3 ottobre 2018. Champions League 19.2% - Sully 10.8% - Le Iene sottotono (8.1%) meglio Chi l’Ha Visto (10.1%). Vite da Copertina 1.2% : Napoli-Liverpool Nella serata di ieri, Mercoledì 3 ottobre 2018, su Rai1 l’incontro di Champions League Napoli-Liverpool ha conquistato 4.834.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Canale 5 il film in prima tv Sully ha raccolto davanti al video 2.594.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Tutte lo Vogliono ha interessato 1.785.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1- dalle 21.32 alle 0.55 – il ritorno de Le Iene con ...

Giusy Ventimiglia - 35enne scomparsa da Bagheria/ Uccisa dove fu avvistata l’ultima volta? (Chi l'ha visto) : Giusy Ventimiglia, 35enne scomparsa da Bagheria (Palermo) da quasi due anni: parla a Chi l'ha visto la testimone che l'ha vista per l'ultima volta. I timori del fratello.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 20:26:00 GMT)

Chi si è visto alle sfilate di Parigi : Quelli che valeva la pena fotografare durante la settimana della moda: Spike Lee, Blake Lively, Catherine Deneuve, Anne Hathaway, Pharrell e Neymar, tra gli altri The post Chi si è visto alle sfilate di Parigi appeared first on Il Post.

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa? L'ho visto motivato e sereno» : FIRENZE - Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , da oggi nuoco testimonial dell'ATT , l'associazione che si occupa di curare a domicilio i malati di tumore della Toscana,, ha commentato così il ...

SOFIYA MELINK E PASCAL ALBANESE/ Giallo di Cornuda : stessa mano dietro le due morti? (Chi l'ha visto) : SOFIYA MELINK e PASCAL ALBANESE il Giallo di Cornuda, a Chi l'ha visto? le ultime notizie e i risvolti inediti dell'omicidio della donna dalle molte vite, che può nascondere altri segreti(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:16:00 GMT)

"Chi l'ha visto?" - nuovi sviluppi sul Giallo di Cornuda : lettera anonima su Sofyia : Mercoledì 3 ottobre, alle 21:15 su Rai 3, un nuovo appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli

Chi l'ha visto? Anticipazioni : i casi della puntata di stasera 3 ottobre 2018 : Una lettera anonima sulla vicenza arriva alla redazione del programma di Federica Sciarelli, cosa rivelerà?

Chi L’HA VISTO?/ Anticipazioni 3 ottobre : nuovi sviluppi sul caso di Sofiya Melnyk e Pascal Albanese : Chi l'ha VISTO?, Anticipazioni puntata 3 ottobre: Federica Sciarelli, in prima serata su Raitre, torna ad occuparsi del caso di Sofiya Melnyk e Pascal Albanese.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:41:00 GMT)