Chi è Lucas Paquetá | il ' Mago' del Flamengo portato al Milan da Leonardo

Indiana Jones and the Infernal MaChine : il celebre action adventure 3D di LucasArts è disponibile per il download digitale su GOG : L'amata avventura d'azione 3D di LucasArts, Indiana Jones and the Infernal Machine, è ora disponibile in forma di download digitale ufficiale per la prima volta da quando è stato rilasciato quasi due decenni fa, per gentile concessione di GOG.Come riporta Eurogamer.net, Indiana Jones and the Infernal Machine è stato originariamente lanciato per PC nel 1999 (con le ben note versioni Nintendo 64 e Game Boy Color che arrivarono negli anni ...