Che tempo che fa | Fabio Fazio stravince ma Il clamoroso sospetto su Mediaset

Maltempo Sardegna : corsi d’acqua a rischio esondazione - scuole chiuse anChe a Muravera e Castiadas : Alcuni corsi d’acqua nel Cagliaritano, a causa delle intense piogge delle scorse ore, sono a rischio esondazione: i carabinieri stanno presidiando, in via precauzionale, il ponte in località Camisa, a Castiadas (Sarrabus), il rio Gutturu Mannu e il Guttureddu, nel Cagliaritano. Nella zona di Uta (Cagliari) gli allagamenti minacciano alcuni tratti della SP1 (la zona del carcere e quella di Santa Lucia). Situazione critica tra San Vito e ...

Italia-Ucraina - ShevChenko : 'Gli azzurri hanno talento - serve un po' di tempo' : Un'amichevole dal sapore speciale per Andriy Shevchenko, che ritorna in Italia da allenatore della sua Ucraina. A Genova sfiderà gli azzurri di Roberto Mancini, sfida presentata così in conferenza ...

Calcio - è tempo di esoneri ma non per il Crotone Che rinnova la fiducia al tecnico Giovanni Stroppa. Genoa e Chievo hanno esonerato Ballardini e D’Anna : Smentite tutte le previsioni di quanti, subito dopo la sconfitta di Palermo (quarta stagionale) avevano pronosticato l’esonero del tecnico pitagorico

Def - Tria : cambio temporaneo pensioni - finestre specifiChe : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione sulla Nadef, aggiungendo che in manovra arriverà una 'temporanea …

Che tempo che fa - Pietrangelo Buttafuoco demolisce Fabio Fazio : 'L'arte della vaselina' : 'Gli ospiti illustri di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai stanno a dimostrare - messi in fila - quanto la sappia lunga il mite conduttore , uomo buono come nessuno al mondo, nell' arte della vaselina '. Non usa mezzi termini Pietrangelo Buttafuoco che su Il tempo stronca Fazio: 'Già l'elenco dice tutto', scrive: Carlo Cottarelli, l'agente dei vip Beppe Caschetto, ...

Rasoi e phon a 107 anni. Il parrucchiere italiano Che fa la barba al tempo : Ha iniziato a lavorare con pettine e forbici quando aveva solo 11 anni, e un taglio costava 25 centesimi. Erano i primi anni Venti, alla Casa Bianca c'era Warren Harding, e un ragazzino emigrato pochi anni prima dall'Italia decise di lasciare la scuola per lavorare a tempo pieno. Oggi Anthony Mancinelli di anni ne ha 107, ed è il barbiere dei primati: è il più anziano del mondo e lavora ancora quasi otto ore al giorno.Mancinelli è nato nel 1911 ...

Che tempo che fa - interrogazione in vigilanza contro Fabio Fazio. FdI : perché c'è Cottarelli? : È ricominciato Che tempo che fa e, puntuale come ogni anno, è ricominciato il bombardamento politico contro Fabio Fazio . Ad attaccare in primis Matteo Salvini , che ha confermato che nel suo studio ...

Che tempo che Fa - Matteo Salvini : “Non lo guardo e non ci andrò per coerenza. Non è corretto che ci siano certi stipendi” : ‘Che Tempo che fa‘ “non lo guardo, sono sicuro che i prossimi vertici Rai sapranno valorizzare risorse interne dimenticate negli anni perché non avevano cugini, cognati, parenti”. A dirlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che dai microfoni di Rtl 102.5 ha attaccato il conduttore del programma in onda la domenica sera su Rai 1, con cui è in polemica da Tempo. “Fabio Fazio mi ha invitato ...

Matteo Salvini contro Fabio Fazio/ “Ha uno stipendio troppo alto - non vado a Che tempo che fa” : Matteo Salvini contro Fabio Fazio: “Ha uno stipendio troppo alto, non vado a Che tempo che fa”. Nuovo attacco del ministro dell'Interno e leader della lega al conduttore(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:35:00 GMT)

"Che fuori tempo Che fa" - al tavolo Geppi Cucciari e Giorgio Mastrota : Lunedì 8 ottobre, in seconda serata su Rai 1, un nuovo appuntamento con il talk di Fabio Fazio. Tra gli ospiti anche Melissa...

Michael SchumaCher e la decisione definitiva del figlio : 'Ormai - è solo questione di tempo...' : FUNWEEK.IT - A quasi 5 anni dall'incidente di Michael Schumacher, i fan del pilota continuano ad aspettare che arrivino presto buone notizie sulle sue condizioni di salute. Nell'attesa e...

Che tempo che fa 2018/ Video - Fabio Fazio vince la gara degli ascolti - ma Salvini lo affossa : A Che tempo che fa si parla di economia e vaccini. Tra gli ospiti ci sono Carlo Cottarelli e Roberto Burioni, oltre a don Gino Rigoldi per la pagina migranti.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:22:00 GMT)

Ascolti tv - vince Che tempo che fa con 3.6 milioni di telespettatori : Che tempo che fa vince il prime time del 7 ottobre con 3 milioni 674mila telespettatori e uno share del 15.52%. La seconda parte della trasmissione Che tempo che fa – Il Tavolo è stata vista da 2 milioni 179mila spettatori pari al 14% di share. Ascolti tv prime time Bene su Italia 1 Le Iene, seguite da 2 milioni 23mila spettatori con il 12.09% di share. La serata prevedeva anche su Rai2 un episodio di Ncis che ha totalizzato 1 milione ...

Le coppie celebri Che si sono lasciate per pochissimo tempo e poi sono tornate insieme : Quando una pausa è quello che ci vuole The post Le coppie celebri che si sono lasciate per pochissimo tempo e poi sono tornate insieme appeared first on News Mtv Italia.