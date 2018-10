CGIL Landini-Colla | la sfida pronta a cambiare i rapporti tra politica e sindacato

Il “sandinista” Landini alla testa della CGIL sarebbe un bel problema per il Pd : Con 7 voti favorevoli su 9 la segreteria confederale della Cgil ha condiviso la proposta di Susanna Camusso, la quale (è candidata alla direzione della Cisl internazionale) ha indicato come suo successore, al prossimo Congresso, Maurizio Landini. Non sappiamo se l’altro pretendente, Vincenzo Colla,

CGIL - addio unità interna. Colla non accetta l'indicazione di Landini segretario per il post Camusso. Parte la fase calda della campagna congressuale : C'era una volta l'unità interna in Cgil. O meglio, il feticcio dell'unità interna. Invece per un po' di tempo dobbiamo abituarci a un sindacato diverso dal solito, in cui la dialettica interna corre il rischio di travalicare le silenziose stanze di Corso d'Italia. In Cgil, nei momenti più delicati, di solito quelli di transizione da un segretario all'altro, si è sempre preferito lavare i panni sporchi in famiglia, che ...

Io - ex CGIL - faccio il tifo per Colla - contro Landini - per il dopo Camusso : Quando sono entrato in Cgil , alla Fiom di Bologna, nel 1965, Vincenzo Colla aveva tre anni. E ne aveva compiuti poco più di venti quando " dal 1980 al 1985 " ho diretto la Cgil dell'Emillia Romagna , ...

[Il retroscena] E la CGIL litiga sulla vicinanza al governo. "Landini e Camusso troppo vicini a Lega e Cinque Stelle" : "Si voleva solo smussare gli angoli, così il mondo del lavoro ha pagato i cambiamenti sulla sua pelle. Se non c'è più un pensiero forte, nelle persone si perde la differenza: oggi tutti dicono che ...

Congresso CGIL - Vincenzo Colla lancia la sfida a Maurizio Landini : Sono le 14. Sotto il sole e fra le bellissime chiese barocche, la festa della Cgil si avvia alla conclusione. La maggior parte dei dirigenti del primo sindacato italiano sono a pranzo nei ristoranti e bistrot con affaccio sulla centralissima piazza S. Oronzo. Sembra tutto tranquillo, c'è soddisfazione per una kermesse riuscita bene, con una certa partecipazione ai dibattiti e alle lectio magistralis, e si aspetta solamente l'evento che ...