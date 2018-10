C’era  una volta Roma SACRO CUORE DEL SUFFRAGGIO

romadailynews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Era il 1890 quando venne costruita la chiesa deldel Suffragio. Ci troviamo sul Lungotevere Prati e possiamo ammirare questo bellissimo capolavoro in stile gotico realizzato dall’architetto Gualandi, il quale ha seguito lo stile e le caratteristiche del Duomo di Milano riproducendo in miniatura, uno dei monumenti più belli nel mondo. La Chiesa del Suffragio venne dedicata alle Anime del Purgatorio dal sacerdote francese Victor Jouet, il quale fondò un’associazione per la ricerca e testimonianza di presenze paranormali. La notte tra il 5 e 6 giugno 1894, un terribile incendio devastò una parte dell’edificio e si narra che, quando l’incendio venne spento, l’immagine di una testa di un uomo rimase incisa sopra uno dei pilastri dell’altare, ed il sacerdote francese interpretò l’accaduto come un “segno” di un’anima del Purgatorio. Diversi furono gli eventi che accaddero lasciando ...