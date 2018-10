Ceo VW | con accordo CO2 100' 000 posti lavoro in meno

Playstation 5 : Sony conferma lo sviluppo/ Il Ceo Yoshida “Serve un hardware di nuova generazione” : Playstation 5: Sony conferma lo sviluppo. Il Ceo Yoshida “Serve un hardware di nuova generazione”. La nuova console dovrebbe arrivare non prima del 2020(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:47:00 GMT)

Napoli - liCeo Sannazaro nel caos : sospensione con effetto immediato per la preside Colantonio : sospensione con effetto immediato. Così ha deciso l'Ufficio Scolastico regionale diretto da Luisa Franzese, che oggi pomeriggio ha firmato il decreto con sui sospende la dirigente...

Stop allo scontrino cartaCeo : il prossimo anno arriverà quello digitale : Presto lo scontrino cartaceo utilizzato per certificare un acquisto presto sara' solo un ricordo. In un'era sempre più digitalizzata, il fisco ha deciso di migliorare anche gli strumenti con i quali controllare che ogni commerciante paghi le giuste tasse allo Stato. Per contrastare l'evasione fiscale, lo scontrino digitale potrebbe essere un mezzo molto efficace e soddisfacente. La novita' prendera' il via al partire dal 2019 e sara' dapprima ...

Palmi. Il Pizi accorpato con il LiCeo Artistico : L’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi quest’anno parte con l’accorpamento con il Liceo Artistico che darà una marcia in più

Addio al vecchio scontrino cartaCeo : dal luglio 2019 arriverà quello elettronico : Lo scontrino cartaceo, attualmente usato dai negozianti, presto andra' definitivamente in pensione. Utilizzato ai fini fiscali, quest'ultimo lascera' il posto allo scontrino elettronico. Il fisco ha deciso infatti di rendere più tecnologici i mezzi attraverso cui controllare che tutti i commercianti versino le giuste tasse allo Stato Italiano. Alla e-fattura, che prendera' il via a gennaio, si affianchera' anche lo scontrino ...

Annullato l'incontro al liCeo con lo scrittore ebreo - i docenti : "Qui non si fa politica" : Una docente ha organizzato un incontro con lo scrittore Roberto Matatia, ostacolato però da alcuni colleghi considerandolo...

Foggia - scrittore ebreo invitato in liCeo : ‘Incontro saltato - dicono che a scuola non si fa politica’. Preside : ‘Incomprensione’ : “A scuola non si fa politica”. Con questa motivazione due docenti dell’istituto superiore Fiani-Leccisotti di Torremaggiore, nel Foggiano, si sarebbero opposti all’invito di Roberto Matatia, scrittore e imprenditore ebreo di Faenza che avrebbe dovuto parlare agli studenti dell’impatto delle leggi razziali sulla propria famiglia. A denunciarlo lo stesso Matatia, sul sito ufficiale della comunità ebraica di Milano. ...

Napoli - manifesti CasaPound contro il preside del liCeo Pansini : ... oggi antifascisti' e un documento in cui dichiarano: 'Non possiamo far finta di non vedere, specialmente per la situazione politica attuale, con un governo fascista, xenofobo e omofobo, che tutela ...

LiCeo Sannazaro nel caos - la preside : «Le ore da 50 minuti decise da consiglio e collegio» : Laura Colantonio, dirigente scolastica del Liceo ginnasio Sannazaro di Napoli, affida a un comunicato le sue spiegazioni sulle ore da 50 minuti per le lezioni degli studenti. La preside è...

LiCeo in Canada : orientamento gratuito negli uffici Wep con i rappresentati delle scuole del paese : WEP è un'organizzazione internazionale al servizio dei giovani, che segue ogni anno circa 5000 ragazzi in partenza dall'Italia verso 65 Paesi e in arrivo nella nostra penisola da tutto il mondo. I ...

Wall Street - ottava inizia in rialzo con accordo Nafta. Ge vola dopo dimissioni Ceo : L'ottava inizia in rialzo per Wall Street. Quando sono trascorsi pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni, l'indice Dow Jones sale dello 0,65%, l'S&P500 guadagna lo 0,56% e Nasdaq segna un +0,68%. ...

Elon Musk scende a patti con la Sec : non sarà più presidente di Tesla ma resterà Ceo : Weekend di fuoco per Elon Musk che abdicherà dalla poltrona di presidente e pagherà una multa da 20 milioni di dollari. Sono queste le basi dell' accordo con la Securities and Exchange Commission, Sec,...

Da professore al MIT di Boston a Ceo di Akamai : a Tom Leighton il Marconi Prize 2018 : Se oggi riusciamo a vedere un film online o a seguire un evento in diretta streaming senza problemi è anche merito suo. Martedì 2 ottobre, a Bologna, Tom Leighton, ideatore di una rivoluzionaria soluzione per eliminare il problema della congestione del traffico dati sul web, riceverà il Marconi Prize 2018. Assegnato dalla Marconi Society, il Marconi Prize è il più prestigioso premio a livello mondiale nel campo dell’Information and Communication ...