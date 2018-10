C' è sì delle commissioni | da domani il Def in Aula

ilgiornale

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Nonostante le polemiche con l'Europa, le bocciature, le tensioni sui mercati e le minacceagenzie di rating, la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) ottiene il suo primo via libera. Il documento che traccia le linee programmatiche e fissa il budget entro il quale dovrà muoversi la prossima manovra è stato infatti approvato oggi dalleBilancio di Camera e Senato che lo hanno esaminato. Da, quindi il Def verrà esaminato dalle Aule parlamentari. Il documento arriverà prima al Senato - dove la discussione dovrebbe partire alle 9,30 - per poi approdare anche alla Camera nel pomeriggio (a partire dalle 16,30). Una volta ottenuto l'ok dal Parlamento il governo potrà iniziare a mettere nero su bianco la manovra finanziaria. Prima però Palazzo Chigi dovrà stilare il Draft Budgetary Plan (Dbp), in pratica la "traduzione" del Def da inviare ...