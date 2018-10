CATANIA | IL TAR RESPINGE RICORSO Niente Serie B | Lo Monaco tuona | La rovina è

Ripescaggi Serie B - ecco la sentenza del Tar sui ricorsi di CATANIA e Siena [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – La Serie B resta ancora a 19 squadre. Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da Catania e Robur Siena per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della decisione adottata lo scorso 11 dicembre del Collegio di Garanzia dello Sport, che dichiarava inammissibili i ricorsi invitando i club a rivolgersi alla giustizia federale della Figc. Secondo il TAR del Lazio, presieduta da ...

Calcio - il Tar del Lazio respinge i ricorsi di CATANIA e Siena sul format della serie B : ... ha respinto i ricorsi presentati da Catania e Robur Siena per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della decisione adottata lo scorso 11 dicembre del Collegio di Garanzia dello Sport, ...

Tar - respinti i ricorsi di Siena e CATANIA sul ripescaggio in Serie BKT : Il Tar del Lazio ha respinto le richieste del club etneo e di quello toscano, relative ai ripescaggi e al format del campionato cadetto. L'articolo Tar, respinti i ricorsi di Siena e Catania sul ripescaggio in Serie BKT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Terremoto. Musumeci (Ugl) : “Riportare sulla ribalta il tema del rischio sismico “1”. CATANIA non può più attendere decisioni che devono essere prese altrove. Si mobilitino i parlamentari!” : “Il terremoto che si è registrato questa notte con epicentro in provincia di Catania, ed avvenuto in maniera quasi beffarda

Terremoto Sicilia - scosse a CATANIA : in corso le verifiche per valutare i danni : In corso in provincia di Catania una serie di verifiche da parte dei vigili del fuoco per valutare i danni causati dalla scossa di Terremoto verificatasi nella notte: “Nessuna richiesta di soccorso è giunta alle sale operative“, spiegano i pompieri, ma le verifiche sono partite all’alba soprattutto sugli edifici storici. Il Terremoto magnitudo 4.8 è stato registrato alle 02:34 (seguito poco dopo da un evento magnitudo 2.5) e ...

Calcio a 5 - 2a giornata Serie A 2018-2019 : Pesaro a Dosson per tentare il colpaccio - insidia CATANIA per Napoli : La sfida tra Came Dosson e Italservice Pesaro è il match clou della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5. I marchigiani dispongono di un gruppo granitico e hanno già messo in mostra tutto il loro potenziale nella prima uscita, ma al cospetto della pattuglia veneta dovranno tirare fuori subito gli artigli per acquisire autostima e proiettarsi in cima alla classifica generale, in attesa che i campioni d’Italia ...

CATANIA - ricorso al Tar e richiesta danni alla Figc : ROMA - Un ricorso autonomo al Tar, l'annuncio di un'azione risarcitoria a prescindere dalla categoria nella quale verrà collocato e una stilettata al Governo. alla vigilia dell'udienza davanti al ...

Aeronautica Militare : volo sanitario urgente da CATANIA a Roma per bimbo di 2 mesi in pericolo di vita : Un bambino di appena due mesi in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza questa mattina da Catania a Ciampino a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente è stato poi trasferito in ambulanza a Roma per essere ricoverato nell’ospedale “Bambino Gesù”. La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice ...

Ripescaggi Serie B - ecco la decisione del Tar su CATANIA e Avellino : è sempre più caos [DETTAGLI] : È confermata l’esclusione dell’U.S.Avellino 1912 dal campionato di Serie B di calcio. L’ha deciso il Tar del Lazio con un ‘ordinanza con la quale ha respinto la richiesta della società sportiva di sospensione dei provvedimenti con i quali è stata disposta la sua non ammissione al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018-2019. Per il Tar “al sommario esame proprio della presente fase, non si ...

Serie B - ecco l’esito dei ricorsi al Tar di CATANIA ed Avellino : i dettagli : Catania ed Avellino hanno ricevuto oggi il definitivo no al ripescaggio nel campionato di Serie B già iniziato da qualche settimana Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio nell’ordinanza con cui si è espresso sulla richiesta di alcuni tifosi abbonati del Catania, che si erano rivolti ai giudici amministrativi sollecitando la sospensione dell’efficacia della delibera ...

Serie B - il Tar respinge i ricorsi di Avellino e tifosi CATANIA : TORINO - Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio con ordinanza cautelare. Erano stati alcuni tifosi-abbonati del Calcio Catania a ...

Serie B - il Tar respinge il ricorso dei tifosi del CATANIA : ROMA - Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio con ordinanza cautelare. Erano stati alcuni tifosi-abbonati del Calcio Catania a rivolgersi ...

Tar - "no" ad Avellino e CATANIA : la Serie B resta a 19 : Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio con ordinanza cautelare. Erano stati alcuni tifosi-abbonati del Calcio Catania a rivolgersi ai ...

Tar respinge ricorso tifosi CATANIA : ANSA, - ROMA, 14 SET - Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio con ordinanza cautelare. Erano stati alcuni tifosi-abbonati del Calcio ...