Catania | blitz contro clan Santapaola-Ercolano Ultime notizie | arrestato l’ex deputato

Risultati Serie C : blitz del Catania - si riscatta la Casertana : Risultati Serie C – Si sono giocate importanti partite valide per il campionato di Serie C, blitz da parte del Catania, la squadra siciliana ha vinto all’esordio sul campo del Rende, la corazzata Casertana si riscatta e vince davanti al pubblico amico contro il Catanzaro. Bene anche la Vibonese che ha avuto la meglio del Matera. Ok anche la Sicula Leonzio contro il Francavilla. Rieti-Cavese 0-0 Vibonese-Matera ...