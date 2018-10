Caserta | la piccola Aurora di 10 anni muore per un tumore ad Aversa

Blastingnews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Una vera e propria tragedia VIDEO, l'ennesima causata da quello che è considerato oramai il male del secolo. Una bambina di appena dieci, infatti,Cannolicchio, è morta nella serata di lunedì 8 ottobre nella citta' di, precisamente nel comune di, dopo aver lottato a lungo con unche purtroppo, però, alla fine non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto riferiscono i media locali, l'intera comunita'na è in lutto per la morte prematura dellabimba ed è vicina alla famiglia di quest'ultima, straziata dal dolore della perdita della propria figlia in un'eta' così tenera. La sua famiglia, tra l'altro, è molto conosciuta nel luogo in cui vivono, soprattutto suo padre, Sandro, che è un dipendente di un'azienda di credito ed è anche attivo nel mondo della beneficenza, con una particolare attenzione rivolta alla ricerca neuro-oncologica. ...