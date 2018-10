Caro Savona | perché fare il ministro a ogni costo?

M5s - gaffe di Riccardo FracCaro al forum per la democrazia diretta : vede il ministro Savona e lo chiama “Tria” : Piccolo lapsus per il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro durante il suo intervento al Global forum on Modern Direct Democracy in Campidoglio. Il ministro, che ha anche la delega per la democrazia diretta, ha chiamato il ministro Savona presente in platea “Tria” per poi correggersi immediatamente. In particolare, parlando del debito pubblico in Italia, ha detto “vedo qui il ministro Tria… ...