Carlo Conti | Il lavoro non è più una priorità | prima vengono mio figlio e mia

Carlo Conti batte il ritorno di Marco Bocci con Tale e Quale Show : Tale e Quale Show : Carlo Conti doppia Marco Bocci . Gli ascolti tv Per la quarta settimana consecutiva, Carlo Conti trionfa nella gara degli ascolti con Tale e Quale Show . La puntata del varietà di Rai1, andata in onda venerdì 5 ottobre in prima serata, ha fatto registrare 20,8% pari a 4.350.000 telespettatori, risultando il programma più visto e più commentato sui social. Rispetto alle edizioni precedenti, la quarta puntata del 2018 risulta ...

Tale e Quale Show 8 – Nuove imitazioni sotto la guida di Carlo Conti. : Tale e Quale Show , ottava edizione, pronto a partire. Il meccanismo come da titolo resta Tale e Quale , ovviamente cambia il cast e qualche nuovo innesto. Punto saldo alla conduzione Carlo Conti. Novità invece in giuria, dove accanto alla confermata (presente fin dalla prima edizione) Loretta Goggi, stavolta ci sono Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. […] L'articolo Tale e Quale Show 8 – Nuove imitazioni sotto la guida di Carlo Conti. ...

Loretta Goggi in lacrime a Tale e Quale per la sorpresa di Carlo Conti : Il compleanno di Loretta Goggi a Tale e Quale Show: la sorpresa di Carlo Conti sorpresa di compleanno a Tale e Quale Show per Loretta Goggi. La giurata del varietà di Rai Uno ha ricevuto inaspettatamente un bellissimo mazzo di fiori bianchi dal conduttore Carlo Conti. Un gesto inatteso per Loretta, nata il 29 settembre […] L'articolo Loretta Goggi in lacrime a Tale e Quale per la sorpresa di Carlo Conti proviene da Gossip e Tv.