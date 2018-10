Carige | Fitch taglia il rating | “Fallimento è possibilità” La banca | “Mai espressa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) “Il fallimento” diè “una reale possibilità“. Con questa motivazionehato ildi lungo termine dell’istituto di credito ligure a CCC+ da B- e il viabilitya ccc+ da b- con prospettive negative. L’abbassamento del giudizio sul merito del credito riflette l’idea diche “il fallimento dellasia una reale possibilità dal momento che sarà una sfida per l’istituto rafforzare il capitale, il che potrebbe alla fine portare a un intervento del regolatore”. Il taglio delderiva dal fatto chenon rispetta i requisiti patrimoniali Pillar 2 e per raggiungerli servirebbero strumenti Tier 2, come il bond che in un anno non è riuscita ad emettere, e che verosimilmente non riuscirà ad emettere, viste le peggiorate condizioni di mercato per le banche italiane in questi ultimi mesi. Inoltre il ...