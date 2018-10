Capriccioli-Iervolino | Raggi prima responsabile caos rifiuti Capitale

romadailynews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Roma – “Dopo l’incontro di oggi con il ministro Costa,si e’ detta soddisfatta di ‘queste riunioni serrate della cabina di regia perche’ i romani aspettano risposte’: ma davvero la sindaca non sa che ildipende da lei e dalla sua amministrazione? Davvero crede che arrivera’ un deus ex machina a rimettere le cose a posto senza che lei si assuma alcuna responsabilita’? Davvero crede che a dover dare conto ai romani sia qualcun altro?”. Cosi’, in una nota, Alessandro, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali, e Massimiliano, vicecoordinatore di +Europa e membro di direzione di Radicali Italiani. “Il ministro Costa- si legge ancora- ha parlato dell’importanza di incrementare la raccolta differenziata, tema delicato su cui c’e’ un accordo trasversale. ...