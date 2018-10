CAOS DEF Agenzie di rating e Ue | la spirale che può portare l' Italia fuori dall' euro

Ecofin su Manovra - Austria : “Tria convinca il Governo”/ CAOS deficit - “pronti ad applicare regole Patto Ue” : Manovra , Italia "bocciata" a Eurogruppo: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale vertice Mattarella-Conte, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Manovra e Def - Tria : 'rimarrò per patriottismo - altrimenti Italia rischia tempesta finanziaria e CAOS' : Rimango e continuerò a fare il mio lavoro per patriottismo. Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, stando a quanto riporta La Repubblica, ha commentato la sua decisione di non dimettersi, nonostante la soglia concordata dal governo sul deficit-Pil, pari al 2,4%, sia ...