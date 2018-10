Cantieri di Servizio a Modica | occorre Isee per chi ha reddito pari a zero

Lavoro - domande Cantieri di servizio a Modica : entro 1 ottobre : Presentazione domande per i cantieri di servizio al Comune di Modica . Abilitato anche il protocollo di Frigintini. domande entro il 1 ottobre .

Lavoro a Ragusa - bando nei Cantieri di servizio per disoccupati : Il termine per la domanda al bando per la selezione di inoccupati o disoccupati da destinare nei cantieri di servizi a Ragusa scade il 9 settembre.