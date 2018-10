Calciopoli in Belgio | arrestato il tecnico del Brugge

Belgio - esplode Calciopoli : arrestati dirigenti - arbitri e l’allenatore del Club Brugge. Perquisite le sedi di 12 club : Ex dirigenti di Anderlecht e Charleroi, l’allenatore del club Brugge e due arbitri della massima serie. Sono nomi eccellenti del calcio belga quelli arrestati nell’ambito di un’indagine su frodi finanziarie, riciclaggio, corruzione e partite truccate che ricorda da vicino la nostra Calciopoli. Perquisite le sedi di 12 club, più di mezza Pro League (la massima serie): coinvolti le più importanti società del Paese, tra cui ...

