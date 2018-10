Calciomercato | come sarebbe il Genoa senza cessioni

Calciomercato - come sarebbe l'Atalanta senza cessioni : Arrivi, giochi bene, ti notato e ti comprano. La dura legge del mercato parla chiaro, e spesso club come l'Atalanta hanno dovuto lasciar partire i propri talenti quando alla porta bussava la big di ...

Calciomercato - regna la formula del prestito : nessuno al mondo come l’Atalanta. Milan e Inter le più ‘indebitate’! : Una delle novità più importanti introdotte negli ultimi anni nel Calciomercato riguarda l’abolizione delle comproprietà. Ovvero il cartellino di un giocatore non può più essere di proprietà di due squadre contemporaneamente. Per aggirare questo vincolo, però, le società stanno ricorrendo sempre più spesso alla formula del prestito (secco, con diritto di riscatto o con obbligo di riscatto). L’uso di questa formula consente di ...

Calciomercato : Cerci in Turchia accolto come “Il Padrino” : Un benvenuto degno di un campione o meglio di un Padrino. E’ quello che il club turco dell’Ankaragucu, squadra neo promossa nella Super Lig turca, ha riservato al nuovo acquisto, Alessio Cerci, l’ex attaccante di Torino, Atletico Madrid e Verona che ha deciso di ripartuire dalla Turchia dopo le ultime appannate stagioni. E il club turco per dargli in benvenuto ha scelto una presentazione in stile ...

Calciomercato Manchester United - Mourinho si tiene stretto Pogba : 'Mai così felici insieme come ora' : Il clima disteso che si è adesso instaurato tra Pogba e il suo club è stato confermato anche dalle immagini trapelate nell'ultimo allenamento, dove il campione del mondo è apparso sorridente e ...

Calciomercato Torino - il rush finale è pazzesco : ecco come cambia la squadra di Mazzarri [FOTO] : Calciomercato Torino – Da Flop a Top. Il Calciomercato del Torino cambia pelle nelle ultime ore ed il presidente Cairo piazza due colpi veramente clamorosi che completano la rosa, arrivano il centrocampista Soriano e l’attaccante Zaza. Adesso Mazzarri può tentare l’assalto all’Europa League, il presidente Cairo ha regalato al tecnico gli uomini perfetti per il modulo 3-5-2, la coppia d’attacco formata da Zaza ...

Calciomercato Roma : arriva N'Zonzi - come cambia la formazione tipo giallorossa : E' N'Zonzi l'ultimo acquisto in casa Roma. La formazione giallorossa in questa sessione di Calciomercato è stata [VIDEO] davvero iperattiva, visto che il ds spagnolo Monchi ha messo a segno ben dodici colpi. Questo testimonia la volonta' forte della Roma di essere competitiva nel prossimo campionato di Serie A, cercando di strappare lo scudetto alla Juventus. come detto N'Zonzi è l'ultimo arrivato alla corte di Eusebio Di Francesco. Il ...

Calciomercato 2018 : come escono le big di Premier League : Con Eriksen a inventare e il campione del mondo Lloris tra i pali. Il mercato si è chiuso a zero, ma attenzione a quello in uscita, ancora aperto per tutte le squadre di Premier. Marca indica proprio ...

Calciomercato Inter - i bookmakers ci credono eccome : tagliate le quote sull’arrivo di Modric in nerazzurro : Il club di Suning ha in mente di piazzare il colpo da 90, ci credono anche i bookmakers che hanno tagliato la quota sul suo arrivo in Italia Per il momento si dice sia solo una suggestione. Corrono i rumours sul trasferimento di Luka Modric all’Inter. La teoria riportata dai media è che il centrocampista croato vorrebbe andar via dal Real Madrid. Della destinazione Inter si era parlato di recente: Modric è il ”sogno” che ...