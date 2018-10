Calcio | Qualificazioni Europei 2019 Under 19 | gli azzurri calano il tris all’esordio

Calcio a 5 femminile - qualificazioni Europei 2019 : Spagna troppo forte - sfuma il sogno dell’Italia di entrare nella storia : sfuma il sogno dell’Italia di qualificarsi per gli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile. Nell’ultima partita del gruppo 1 del Main Round di qualificazione al primo storico torneo continentale di futsal dedicato alle donne, le azzurre hanno ceduto nettamente al cospetto della Spagna, che davanti al pubblico di casa di Leganes ha prevalso con un netto 6-0 senza lasciare scampo alle ragazze allenate dal ct Salvatore. A fare la ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia sale sull’ottovolante e schianta la Romania! Ora serve l’impresa con la Spagna : E’ ancora grande Italia a Leganes (Spagna), dove è in corso il Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile, la prima storica competizione continentale per le Nazionali “rosa” di futsal. Le azzurre guidate dal ct Francesca Salvatore hanno sommerso la Romania, sconfitta 8-2 nella seconda partita del gruppo 1, e hanno dato seguito alla vittoria per 6-1 nella prima sfida contro la Polonia. Ad attendere le ...

Calcio a 5 femminile - qualificazioni Europei 2019 : l’Italia completa il set con la Polonia - doppietta di Bruna Borges. Grande avvio per le azzurre : Italia travolgente all’esordio nel Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile. A Leganes, in Spagna, le azzurre hanno prevalso nettamente contro la Polonia, travolta con un perentorio 6-1 che rappresenta un ottimo viatico in vista delle prossime due sfide contro la Romania e le padrone di casa spagnole, con cui con ogni probabilità l’Italia si giocherà il primato nel girone che vale il pass per i primi ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 - Belgio-Italia 2-1 : le azzurre chiudono il girone con una sconfitta : Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile di Francia 2019. La squadra di Milena Bertolini non riesce nell’obiettivo di terminare il gruppo 6 a punteggio pieno e viene superata 2-1 dal Belgio. Una sconfitta comunque indolore per le azzurre, che erano già certe della qualificazione come prime in classifica. La partita allo stadio Den Dreef di Lovanio è stata decisa da una doppietta di ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : domani Belgio-Italia. Sara Gama : “Concludere al meglio un percorso straordinario” : Al sito federale, alla vigilia di Belgio-Italia, gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile, parla Sara Gama, che trova stimoli in una gara apparentemente ininfluente, dato che le azzurre hanno già staccato il pass per la rassegna iridata del prossimo anno. Queste le parole della capitana azzurra: “Vogliamo concludere al meglio un percorso straordinario, stiamo preparando questa partita da più di una settimana e non ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : passerella in Belgio - test di lusso per le azzurre col pass già in cassaforte : La spensieratezza di chi ha già in tasca il biglietto aereo per i Mondiali di Francia 2019. Ma anche la consapevolezza di dover dare continuità ai risultati positivi conseguiti finora per ambire a pieno titolo ad un piazzamento di prestigio nella competizione iridata. La Nazionale italiana di Calcio femminile si appresta a disputare l’ultima partita del gruppo 6 di qualificazione ai Mondiali 2019. E allo stadio Den Dreef di Lovanio ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Belgio-Italia. Programma - orari e tv : Vincere per completare il percorso netto e lanciare un segnale al mondo intero. L’Italia sfiderà il Belgio domani, martedì 4 settembre, allo stadio Den Dreef di Lovanio nell’ultima partita del gruppo 6 di qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile con la consapevolezza di avere già in tasca il pass per il torneo iridato. Ma le azzurre sono altresì coscienti di dover costruire una mentalità vincente, da consolidare prevalendo ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : le 23 convocate dell’Italia per la sfida al Belgio : Con la qualificazione iridata già in cassaforte la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini si ritrova per l’ultimo incontro del gruppo 6 contro il Belgio. Reduce dalla vittoria 3-0 contro il Portogallo al Franchi di Firenze (la settima in altrettanti incontri in questo raggruppamento), le azzurre scenderanno in campo all’OHL Stadium-King Power a Lovano il 4 settembre alle ore 17.00. Le calciatrici nostrane sono ...