Caccia | spara e ferisce figlio a piede

Terrore in autostrada - automobilista si ferma - spara al casellante e fugge : Caccia all’uomo : L'addetto al casello della A15 ha avuto la prontezza di riflessi di buttarsi a terra, evitando di essere colpito. L'uomo al volante si è fermato come se volesse pagare poi ha estratto il fucile senza dire nulla e lo ha puntato sul casellante aprendo il fuoco prima di rompere la barriera e scappare.Continua a leggere

Pontremoli - spara fucilata al casellante e scappa/ Ultime notizie - Caccia all'uomo in Toscana su auto rubata : E' successo a Pontremoli: un uomo ha sparato al casellante dell'autostrada ed è scappato. E' partita la caccia all'uomo in tutta la provincia di Massa Carrara.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 00:13:00 GMT)

NATHAN LABOLANI - UCCISO DA UN CacciaTORE/ Apricale - l'ultima telefonata al papà : “Mi hanno sparato” : Imperia, ragazzo UCCISO da CACCIATORE durante battuta. Ultime notizie, era stato scambiato per un cinghiale ed ha ricevuto un colpo al braccio e all'addome(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 22:53:00 GMT)

Le ultime parole di Nathan Labilani : "Papà - mi hanno sparato". Rinvenuto un fucile accanto al corpo del giovane Cacciatore : "Mio figlio mi ha gridato al telefono 'papà, papà, mi hanno sparato nella pancia; mi hanno sparato nella pancia'. Poi è caduta la comunicazione". Sono parole di Enea Labolani, papà di Nathan, il giovane ucciso ieri mattina ad Apricale, con una fucilata all'addome scagliata per errore da un cacciatore 29enne, che lo avrebbe scambiato per una preda. Una tragedia di cui il padre della vittima è venuto a conoscenza ...

Bimba scomparsa : Cacciatori sparano su volontari delle ricerche : Fucilate di cacciatori tra Serle e Botticino, nel Bresciano, sulle squadre di volontari impegnati nelle ricerche di Yushra, la bambina autistica scomparsa nella zona il 19 luglio. Colpi sono stati sparati anche in concomitanza del passaggio di un drone dei Vigili del fuoco. Le ricerche, riprese nei giorni scorsi, sono state dunque complicate dalla mancata osservanza da parte di alcuni cacciatori delle ordinanze che vietano di sparare nelle aree ...

