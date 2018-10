Bus caduto nella scarpata sull'A16 - il pm chiede 10 anni per i vertici di Autostrade : Dieci anni di reclusione per i vertici di Autostrade per l'Italia, accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo: è la condanna richiesta dal procuratore capo di Avellino, Rosario Cantelmo, ...

Bus nella scarpata in Irpinia con 40 morti - pm : "10 anni ai vertici Autostrade e Castellucci" : Dieci anni di reclusione per i vertici di Autostrade per l'Italia, accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo: è la condanna richiesta dal procuratore capo di Avellino al processo per la strage del bus precipitato il 28 luglio 2013 dal viadotto "Acqualonga" dell'A16 Napoli-Canosa, uccidendo 40 persone

Avellino - Bus nella scarpata : chiesti 10 anni per vertici Autostrade/ Ultime notizie - coinvolti ad e dirigenti : Avellino, bus nella scarpata: chiesti 10 anni per vertici Autostrade. Ultime notizie, coinvolti amministratore delegato e dirigenti: omicidio e disastro colposo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:25:00 GMT)

Dramma in Kenya - Bus carico di passeggeri finisce nella scarpata : 50 morti - anche bimbi : La tragedia nella mattinata di mercoledì lungo la strada che dalla capitale Nairobi porta a Kisumu, nell'ovest del Paese africano. Il conducente del pullman avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre guidava lungo un ripido pendio finendo per andare fuori strada e infine giù per una scarpata.Continua a leggere

Softball - Bussolengo e Bollate fanno 1-1 nella serie Scudetto : Uno a uno e palla al centro. Si chiude con un pareggio la prima, lunghissima, giornata delle finali del Softball italiano anche se sarebbe più corretto parlare di una due giorni vista l'interruzione ...

Italian Softball Series : Bollate e Bussolengo vincono un match a testa e si giocano tutto nella bella di domani : Si sono svolte oggi gara-1 e gara-2 della finale dell’Italian Softball Series, per via della pioggia che ha bloccato la prima sfida in programma ieri. Il primo incontro si è giocato alle 12:30 e ha visto Bollate vincere nettamente per 9-1; più equilibrata la seconda partita, in cui arriva la risposta di Bussolengo, vincitrice dopo due extrainning con il risultato di 2-1. La prima sfida è stata decisa dalle 14 valide messe in campo da ...

Scuola - ministro Bussetti nella Giornata Mondiale degli Insegnanti : ‘Guardiamo ai docenti con rispetto’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato poco fa, sul proprio profilo Facebook, un messaggio rivolto ai docenti, in occasione della 25esima Giornata Mondiale degli Insegnanti: l’obiettivo è quello di mobilitare il sostegno agli Insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti. Ecco il messaggio del titolare del dicastero di Viale Trastevere. Giornata ...

Fiamme alte nella zona su di Catanzaro - bruciati arBusti e macchia mediterranea : Incendio arbusti e macchia mediterranea in via Trapani nella zona Sud di Catanzaro. L'incendio ha interessato parte di terreno incolto alle spalle di alcune attività commerciali di viale Magna Graecia.

Padova : carabinieri scoprono discarica aBusiva nella Bassa - una denuncia (2) : (AdnKronos) - Tutto il materiale e l’area, compreso il fabbricato, è stato sottoposto a sequestro. Sono, inoltre, in corso accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale presenza di rifiuti pericolosi nascosti all’interno delle balle di materiale, anche con il coinvolgimento dei reparti speciali

Padova : carabinieri scoprono discarica aBusiva nella Bassa - una denuncia (3) : (AdnKronos) - Dagli accertamenti è emerso che il capannone era stato preso in locazione, da almeno 3 anni, da parte del 52enne di Tribano (Pd), che svolge l’attività di autotrasportatore autonomo, mentre il fabbricato è di proprietà di una famiglia di Candiana, che è risultata totalmente estranea ai

Padova : carabinieri scoprono discarica aBusiva nella Bassa - una denuncia : Padova, 26 set. (AdnKronos) - Verso la fine del mese di luglio, con l’impiego di un velivolo del 14° Nucleo Elicotteri carabinieri di Belluno, erano stati eseguiti dei sorvoli su tutta l’area territoriale di competenza del Comando Provinciale carabinieri di Padova per eseguire un monitoraggio dall’a

ABusi nella chiesa - il Papa : “Fatto mostruoso - prima si nascondeva ora lo affrontiamo” : "In tempi antichi queste cose si coprivano perché ernoa una grande vergogna. Era il modo di pensare del secolo scorso" ha ammesso il Pontefice davanti ai giornalisti sull'aereo che da Tallinn lo riportava a Roma, aggiungendo però che ora la "la chiesa ha preso coscienza di questo, si è accorta che doveva lottare in un altro modo e ce l'ha messa tutta"Continua a leggere

Scontro tra Bus all'uscita di scuola - feriti tre studenti nella Bergamasca : due sono gravi : A Gazzaniga, stavano tornando a casa dopo la fine delle lezioni. Serie le condizioni di un sedicenne ferito alle gambe e di un quattordicenne con un'emorragia interna

Scontro tra Bus all'uscita di scuola - grave uno studente nella Bergamasca : feriti altri due ragazzi : A Gazzaniga, stavano tornando a casa al termine delle lezioni. Sul posto ambulanze e due elicotteri dell'Areu di Bergamo e Brescia