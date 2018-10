Bus in scarpata | pm | 10 anni ad Autostrade

AutoBus in scarpata ad Avellino : il pm chiede 10 anni per i vertici di autostrade : ieci anni di reclusione per omicidio colposo plurimo e disastro colposo: questa la condanna richiesta dal Procuratore capo di Avellino, Rosario Cantelmo, per Giovanni Castellucci, attuale amministratore delegato di autostrade per l’Italia e altri undici dirigenti e dipendenti della società, imputati nel processo per la strage del bus in cui il 28 luglio del 2013 persero la vita 40 persone, precipitate dal viadotto “Acqualonga” ...

Dramma in Kenya - Bus carico di passeggeri finisce nella scarpata : 50 morti - anche bimbi : La tragedia nella mattinata di mercoledì lungo la strada che dalla capitale Nairobi porta a Kisumu, nell'ovest del Paese africano. Il conducente del pullman avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre guidava lungo un ripido pendio finendo per andare fuori strada e infine giù per una scarpata.Continua a leggere

Perù - autoBus precipita in scarpata : 23 morti e 13 feriti : E' salito a 23 il numero delle vittime dell'incidente in cui è rimasto coinvolto lunedì notte in Perù un autobus partito dalla città di Cusco. Il veicolo, dopo essersi scontrato con un altro automezzo ...

Incidenti - Bus finisce in una scarpata : lievemente ferito il conducente : Un bus di linea è finito in una scarpata in Toscana facendo un volo di alcuni metri. lievemente ferito il conducente. A bordo non c’erano passeggeri. L’incidente e’ accaduto nel pomeriggio a Farriccio di Sansepolcro (Arezzo) in via della Montagna. Le cause sono in via di accertamento. Il conducente comunque avrebbe perso il controllo del mezzo. Soccorso dal 118 l’autista, 40enne di San Giustino Umbro (Perugia), e’ ...