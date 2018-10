Bus giù dalla scarpata | Di Maio | Castellucci si dimetta

Quegli aBusi in sagrestia dopo la scuola : “Ma per i giudici a 14 anni ero consenziente” : Dai 13 ai 16 anni, Giada, oggi 23enne di Portocannone (Campobasso) è stata vittima di abusi da don Marino Genova, ex parroco della chiesa SS. Pietro e Paolo. Per i giudici don Marino è colpevole, ma solo per i due mesi precedenti al 14esimo compleanno di Giada, quando sarebbe diventata automaticamente 'consenziente'. Per i successivi due anni di abusi è stata chiesta l'archiviazione.Continua a leggere

Fuga d'amore per un bimbo di 9 anni a Canavese : con lo scuolaBus raggiunge la fidanzatina malata : L'amore non conosce età. Almeno questo sembra raccontare la storia di un bambino, nove anni appena, che dopo essere salito sullo scuolabus si è fatto portare a casa della fidanzatina. Senza dire nulla ai genitori, che pensavano tornasse a casa con la mamma di una compagna.È accaduto in una scuola primaria del Canavese, nel Torinese. Innamorato e intraprendente questo bambino che, anziché attendere la mamma dell'amica, ...

Stati Uniti vs Papa : cala la fiducia in Francesco/ Sondaggio con giudizio negativo sulla gestione degli aBusi : Un nuovo Sondaggio effettuato negli Stati Uniti mostra il calo generale degli americani nei confronti di Papa Francesco, specie per la gestione dello scandalo degli abusi sessuali(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Giustiziata la sposa bambina in Iran : uccise il marito dopo aBusi e sevizie : La storia di Zeinab si chiude tristemente mentre nel mondo il fenomeno delle spose bambine, nonostante le campagne e gli appelli, resta allarmante: ce ne sarebbero almeno 15 milioni.

Rimini - accoltellò marito disabile : pena ridotta in Appello/ Giudici Bologna - riconosciuti aBusi subiti da lei : Rimini, accoltellò il marito disabile nella villetta di Bellaria: pena ridotta in Appello per la 47enne, sono stati riconosciuti gli abusi e soprusi compiuti dall'uomo sulla ex moglie(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:27:00 GMT)

Giudice Kavanaugh - primo ok al Senato. Indagine lampo su aBusi sessuali : NEW YORK - È un caso che ha diviso l'America in due quello della nomina del Giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Il Giudice designato da Donald Trump per l'Alta corte, censore dei consumi, noto ...

Augusto Minzolini a OmniBus : 'Giuseppe Conte è un ectoplasma e l'Italia non è il paese dei balocchi' : ' Giuseppe Conte è un ectoplasma, non è possibile mettere tutto nella manovra, non siamo il paese dei balocchi'. Augusto Minzolini , ospite di Omnibus, su La7 è molto critico nei confronti del premier ...

Scuola - violenza sui docenti : ecco il giudizio del ministro Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto come ospite della trasmissione ‘Fuori TG’. Ha parlato della situazione riguardante i dirigenti scolastici e il problema delle reggenze, dell’altra questione ‘calda’ relativa agli insegnanti di sostegno oltre a toccare anche l’argomento del difficile rapporto tra docenti e famiglie. Bussetti: ‘Le reggenze sono un problema’ ‘Le ...

Test medicina ultime notizie - ministro Bussetti risponde a Giulia Grillo sul numero chiuso : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, in onda su Rai Radio 1. Tra le diverse domande rivolte al titolare del dicastero di Viale Trastevere, anche quella relativa alla polemica riguardante il numero chiuso del Test di medicina. La ministra della Salute, Giulia Grillo, nello scorso weekend, ha annunciato la sua intenzione di introdurre in Italia un sistema ...

Scuola - bonus 500 euro e valutazione docenti : ecco il giudizio del ministro Bussetti : La questione legata al bonus 500 euro a favore della formazione e dell’aggiornamento professionale dei docenti di ruolo ha spesso sollevato polemiche proprio in merito all’esclusione degli insegnanti precari da tale beneficio. A questo proposito il ministro dell’istruzione, intervenendo ai microfoni di ‘Repubblica TV, ospite del giornalista Corrado Zunino, ha sottolineato come il bonus 500 euro spetti anche ai docenti ...

Giusy Buscemi : perché ha lasciato Il Paradiso delle Signore? Il messaggio : Teresa Iorio non c’è più: ecco perché Giusy Buscemi ha lasciato Il Paradiso delle Signore Giusy Buscemi ha parlato per la prima volta dell’addio a Il Paradiso delle Signore, dove ha indossato per due stagioni i panni della protagonista Teresa Iorio. L’ex Miss Italia ha scelto di non continuare a lavorare nella fiction Rai, diventata […] L'articolo Giusy Buscemi: perché ha lasciato Il Paradiso delle Signore? Il messaggio ...

Cast e personaggi de Il Paradiso delle Signore senza Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi : il ritorno di Alessandro e la morte di Pietro Mori : Cast e personaggi de Il Paradiso delle Signore è destinato a tenere compagnia al pubblico di Rai1 a partire da oggi e per la bellezza di 180 puntate e un totale di nove mesi di programmazione quindi, salvo complicazioni, fino al maggio prossimo. La questione rovente è che la soap non è più la serie che ricordiamo in montaggio e in scrittura ma avrà il taglio della soap italiana (stile Centovetrine per intenderci) e anche la trama, la location e ...