Bus caduto nella scarpata sull' A16 | il pm | 10 anni per i vertici Autostrade - I legali

Bus caduto nella scarpata sull'A16 - il pm chiede 10 anni per i vertici di Autostrade : Dieci anni di reclusione per i vertici di Autostrade per l'Italia, accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo: è la condanna richiesta dal procuratore capo di Avellino, Rosario Cantelmo, ...