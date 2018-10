Burnout Paradise Remastered disponibile gratuitamente su EA Access

eurogamer

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) EAsu Xbox One ha in programma quattro nuovi giochi a ottobre. I giocatori ora possono giocaresu Xbox One a FIFA 18,e Fight Night Champion. Anche Army of Two si unirà al Vault la prossima settimana, il 17 ottobre.Come segnala Onmsft.com, FIFA 18 è stato aggiunto molto più avanti nell'anno rispetto al suo predecessore FIFA 17 e probabilmente EA desiderava massimizzare le vendite di giochi durante il mondiale di quest'anno. FIFA 18 è arrivato nel Vault dopo che FIFA 19 è stato rilasciato su Xbox One il 28 settembre, ma i membri di EApossono già provare l'ultimo capitoloper un massimo di 10 ore. Le prove "Play First" sono disponibili anche per i titoli EA Sports come NHL 19, NBA LIVE 19 e Madden NFL 19Battlefield V, che è stato rinviato al 20 novembre, avrà il suo Play First a partire dal 9 novembre. Se non avete ...