Burdisso annuncia il ritiro

Cala il sipario - Burdisso annuncia il suo ritiro : “è il momento di chiudere - orgoglioso di ciò che ho fatto” : L’argentino ha annunciato con un post su Instagram il proprio ritiro, appendendo le scarpette al chiodo dopo 19 anni di carriera “A 19 anni dal mio esordio è il momento di chiudere la mia avventura come calciatore. Grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso, a Dio e alla mia famiglia, ai compagni e le squadre, allenatori e sopratutto tifosi“. Con questo messaggio postato sui social, il difensore ...