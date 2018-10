Bull 3×04 | suicidio o omicidio?

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)3×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv crime andrà in onda sulla CBS lunedì, 15 ottobre 2018. “Justice for Cable” vedrà lo psicologo indagare su un caso delicato, nel tentativo di difendere una madre addolorata.3×04 non ci ha ancora regalato la trama ufficiale, ma anticipa i tempi e sfodera il promo.3×04 promo “Justice for Cable” La nuova cliente dello psicologo non ha dubbi: difficile che riesca a comprendere la sua sofferenza se non ha mai provato la paternità sulla sua pelle. Il personaggio di Michael Weatherly però è convinto di poter essere comunque d’aiuto. Per questo inviterà la donna ad andare avanti. Il caso lo renderà tuttavia molto scettico sulla sua conclusione, salvo poi trovare un dettaglio importante che come dice “cambia tutto”. In base al trailer possiamo supporre che le ...