: Giornalista bulgara uccisa. Arrestato romeno. Ora in #Bulgaria indagine su fondi Ue, abusi denuciati da #Marinova ?… - RaiNews : Giornalista bulgara uccisa. Arrestato romeno. Ora in #Bulgaria indagine su fondi Ue, abusi denuciati da #Marinova ?… - RaiNews : Omicidio della giornalista #ViktoriaMarinova in #Bulgaria, svolta nell'inchiesta: arrestato in Germania il presunto… - michelataxistro : RT @fattoquotidiano: Bulgaria, arrestato un secondo sospettato per l’omicidio della giornalista Marinova. Trovate tracce di sangue nei suoi… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)arresto nell’ambito delle indagini sulla morte di Viktoria, lad’inchiesta bulgara uccisa dopo essere stata picchiata e violentata. Ieri, le autorità avevano trattenuto in stato di fermo per 24 ore un cittadino romeno, mentre oggi, riporta la radio pubblica bulgara Bnr, un 21enne di etnia rom edell’omicidio è stato fermato in Germania, a 60 chilometri da Amburgo. Stando alle ricostruzioni dei media, domenica scorsa si sarebbe rifugiato da sua madre che vive e lavora vicino alla città tedesca. Nella sua abitazione, nel quartiere abitato dai rom a Ruse, sono stati trovati abiti con tracce del sanguereporter. Ieri, le autorità bulgare avevano annunciato di aver avviato anche un’inchiesta sui presunti abusi nell’utilizzo di fondi europei, bloccando un trasferimento bancario di 14 milioni di euro, in base alla legge ...