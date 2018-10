Brasile | lancia sale grosso contro i giocatori | arrestato un tifoso del Paysandu

VIDEO Volley - Mondiali 2018 : clamorosa scorrettezza di Dal Zotto! Lancia in campo un pallone sul match point di Brasile-Russia - squalificato il CT verdeoro : Renan Dal Zotto si è reso protagonista di un increscioso episodio durante Brasile-Russia, la partita vinta dai Campioni Olimpici per 3-2 rimontando dallo 0-2. Il CT dei verdeoro, infatti, ha gettato in campo un pallone proprio mentre si stava giocando un match-point (annullato dai russi). L’allenatore, quando ha visto che i suoi uomini a muro erano in ritardo e che l’attacco degli avversari si sarebbe concretizzato, ha pensato bene ...

Pokémon Go lancia una nuova feature in beta in Brasile e Corea del Sud : Il team di Niantic Labs continua ad escogitare novità che possano rendere Pokémon Go ancora avvincente nonostante ormai abbia oltre due anni di vita L'articolo Pokémon Go lancia una nuova feature in beta in Brasile e Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Venezuela - stato del Brasile vuole chiudere la frontiera. “Campi profughi per chi scappa”. Lanciato il “bolivar sovrano” : “È necessario aprire un campo per rifugiati, non si può lasciare che questa gente riempia gli spazi vuoti di Pacaraima. Non si può lasciare che queste persone stiano per strada a fare i loro bisogni fisiologici”. Secondo la polizia brasiliana sono 460 i Venezuelani che ogni giorno continuano ad attraversare il confine nello stato brasiliano di Roraima e il candidato alle presidenziali del 7 ottobre Jair Bolsonaro ...