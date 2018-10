Bot | rendimento vola

Rendimento Bot vola ai massimi da 2013 - lievita spesa interessi : Roma, 10 ott., askanews, - volano il Rendimento dei Bot. All'asta odierna, il Tesoro ha piazzato l'intero ammontare offerto di 6 miliardi di euro ma deve remunerare il titolo a 12 mesi con un ...

Bot a 1 anno - vola tasso di rendimento : 12.00 Nell'asta del Tesoro di oggi, il rendimento del Bot a un anno ha toccato i massimi degli ultimi 5 anni. Il tasso è infatti volato allo 0,949% (era allo 0,436% nel collocamento di settembre) il livello più alto dal 10 ottobre 2013, quando il rendimento si attestò sullo 0,999%. Il Tesoro ha collocato tutti i 6 mld di euro di Bot offerti. Buona la domanda, che ha raggiunto i 9,762 mld di euro, con una domanda che ha superato di 1,63 volte ...

Italia : rendimento in forte aumento nell'asta di Bot semestrali : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato Bot semestrali per 6 miliardi di euro con un rapporto di copertura di 1,87 volte. Il rendimento si è attestato allo 0,438%, in deciso aumento, +0,372%, rispetto all'asta ...

Tesoro - rendimento in deciso rialzo per Bot in asta : Teleborsa, - Si chiude con rendimenti in rialzo l' asta di BOT annuali di questa mattina, venerdì 10 agosto 2018. Il Tesoro ha collocato BOT in scadenza il 14 agosto 2019 per un importo di 6 miliardi ...