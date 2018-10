: Borse, Milano a -0,72%. Spread a 302,3 - TelevideoRai101 : Borse, Milano a -0,72%. Spread a 302,3 - VELOSPORT1960 : È stata giornata tesa sui mercati, ma le Borse europee chiudono in rialzo e Milano riprende fiato chiudendo in rial… - pierrotriste : RT @FrancoRomanini1: @giorgio_gori Qual è la sostanza che ha assunto per calcolare una tale svalutazione, o ha chiesto direttamente a Marat… -

Apertura di segno negativo per leeuropee, dopo i rialzi di ieri, quandoaveva chiuso a +1,06%. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna 0,72% a 19.922 punti. Deboli i titoli bancari. In rialzo a 302,3 punti in avvio loBtp-Bund tedesco,con rendimento del decennale al 3,55%. Londra -0,08%, Parigi -0,04% e Francoforte -0,03%. Euro a 1,1503 dollari e 130,02 yen in apertura dei mercati valutari europei.(Di mercoledì 10 ottobre 2018)