Apertura in rialzo per ladi, con acquisti a prezzo ridotto per compensare l'impatto negativo di uno yen più alto. L'indice di riferimento225guadagna lo 0,21% (49,95 punti) salendo a quota 23.519,34, mentre l'indice Topix, più ampio, cresce dello 0,36% (6,37 punti) a 1.767,49. Il dollaro vale 112,95 yen nei primi scambi asiatici, contro i 112,99 yen a New York e gli oltre 113 yen registrati aalla fine delle cntrattazioni di ieri.(Di mercoledì 10 ottobre 2018)