I mercati Usa precipitano. Alladi New York,, il Dow Jones ha perso il 2,43% a 25.799,34 punti. Il Nasdaq ha ceduto del 3,11%,si attesta a 7.496,59 punti. Lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,55% a 2.806,90 punti. Il peggioramento sarebbe dovuto ai timori per un aumento dei tassi e per la stagione delle trimestrali che si apre venerdì prossimo. "L'economia americana è forte": il calo sperimentato aè una "correzione in un mercato al rialzo. E' probabilmente salutare e passerà", commenta la Casa Bianca.(Di mercoledì 10 ottobre 2018)