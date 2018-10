Borsa | spread sotto i 300 in attesa della nota di aggiornamento del Def

Borsa in rosso. Europee deboli Lo spread a quota 307 punti : Piazza Affari parte in rosso. Gli investitori rimangono nervosi dopo le incertezze sul Def provocate dalla doppia bocciatura del documento da parte dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e di Banca d'talia. Borse Europee deboli Segui su affaritaliani.it

Borsa in rosso. Europee deboli Lo spread apre sopra 300 punti : Piazza Affari parte in rosso. Gli investitori rimangono nervosi dopo le incertezze sul Def provocate dalla doppia bocciatura del documento da parte dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e di Banca d'talia. Borse Europee deboli Segui su affaritaliani.it

Borsa in rosso. Europee deboli Lo spread apre sopra 300 punti : Piazza Affari si prepara ad un'apertura in rosso. I futures sulla Borsa di Milano sono fortemente negativi dopo la doppia bocciatura di BankItalia e dell'Upb del Def del governo Conte. Leggermente sopra la parità invece i futures sulla Borsa di Francofonte, nonostante anche l'economia tedesca inizi a dare segni di rallentmaneto per le tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Segui su affaritaliani.it

Borsa Italiana - spread BTP BUND - azioni delle banche : i temi caldi di oggi sui mercati : La cronaca delle ultime settimane evidenzia con estrema chiarezza che il primo responsabile del crollo di Borsa Italiane, e in particolare delle azioni delle banche, è l'andamento del differenziale ...

Borsa e spread sulle montagne russe : Il differenziale Btp/Bund arriva a 315 poi Milano chiude in positivo, e anche lo spread va meglio di ieri, sotto i 300 -

Borsa : Piazza Affari rimbalza sul finale - +1% - con spread sotto 300 : Nel giorno in cui la discussa Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e' approdata alle Commissioni Bilancio delle Camere, il Ftse Mib, al termine di una giornata nervosa sia sull'...

Spread ripiega sotto quota 300. Borsa in ralzo dell'1% : Lo Spread tra Btp e Bund vive una giornata sull'ottovolante. Il differenziale accelera e dopo aver tocca i 315 punti base rivedendo i massimi da aprile del 2013, è nuovamente calato appena sotto quota ...

Borsa italiana e BTP estendono rimbalzo con parole Tria su spread : 09/10/2018 16:38 Borsa italiana estende il rimbalzo dal minimo da aprile 2017 toccato poco dopo le 14. Il FTSE MIB segna ora +1,32%. Durante un'audizione alla Camera sul Def, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha affermato che in caso di accelerazioni dello spread verso 400-500 punti base "Il governo farà quel che è necessario", "ma non ce lo aspettiamo". Per Tria l'impegno dell'...

Borsa italiana e BTP estendono rimbalzo con parole Tria su spread : Borsa italiana estende il rimbalzo dal minimo da aprile 2017 toccato poco dopo le 14. Il FTSE MIB segna ora +1,32%. Durante un'audizione alla Camera sul Def, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha affermato che in caso di accelerazioni dello spread verso 400-500 punti base "Il governo farà quel che è necessario", "ma non ce lo aspettiamo". Per Tria l'impegno dell'...

Spread ancora oltre 300 punti. Borsa in rialzo : Lo Spread tra Btp e Bund torna a salire e sugli schermi Bloomberg supera di nuovo i 300 punti base, fino a 305, mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria illustra la nota di aggiornamento al Def. Il rendimento del decennale italiano è al 3,59%. LEGGI ANCHE Def: Tria, anche nel 2020 e 2021 riduzione aumenti Iva per 5,5 e 4,4 ...

Spread ancora oltre 300 punti. Borsa in rialzo : Lo Spread tra Btp e Bund torna a salire e sugli schermi Bloomberg supera di nuovo i 300 punti base, fino a 305, mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria illustra la nota di aggiornamento al Def. Il rendimento del decennale italiano è al 3,59%. LEGGI ANCHE Def: Tria, anche nel 2020 e 2021 riduzione aumenti Iva per 5,5 e 4,4 ...

Borsa in rialzo - spread sotto 300 Banche ancora con la febbre : Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund Segui su affaritaliani.it

Borsa in rialzo - spread sotto 300 Banche ancora con la febbre : Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund Segui su affaritaliani.it

Borsa : Milano sale - spread sotto 300 : ANSA, - Milano, 9 OTT - La Borsa di Milano ha aperto in rialzo, dopo il tonfo di ieri. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,38% a 19.926 punti. Lo spread tra Btp e Bund ha avviato la seduta poco sotto i ...