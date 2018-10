Il governo disorienta la Borsa. Spread sopra quota 300 : Milano. Avvio negativo per le Borse europee con l'Italia a guidare i ribassi dei listini con lo Spread Btp-Bund stabilmente sopra quota 300 (stamattina ha aperto a 305). Nelle prime due ore di contrattazioni, Piazza Affari arriva a perdere lo 0,7 per cento per poi recuperare e scendere di nuovo, in

Borsa - spread sotto i 300 in attesa della nota di aggiornamento del Def : Lo spread tra Btp italiani e Bund tedechi è sceso a quota 296 punti , sotto la soglia psicologica dei 300. Le borse sono in attesa del nuovo passaggio in Parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria per un'ulteriore illustrazione della nota di aggiornamento al Def. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,05% a 20.74 punti, superando così il gradino dei 20mila, spinto da Intesa ...

Borsa in rosso. Europee deboli Lo spread a quota 307 punti : Piazza Affari parte in rosso. Gli investitori rimangono nervosi dopo le incertezze sul Def provocate dalla doppia bocciatura del documento da parte dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e di Banca d'talia. Borse Europee deboli Segui su affaritaliani.it

Borsa Italiana - spread BTP BUND - azioni delle banche : i temi caldi di oggi sui mercati : La cronaca delle ultime settimane evidenzia con estrema chiarezza che il primo responsabile del crollo di Borsa Italiane, e in particolare delle azioni delle banche, è l'andamento del differenziale ...

Borsa e spread sulle montagne russe : Il differenziale Btp/Bund arriva a 315 poi Milano chiude in positivo, e anche lo spread va meglio di ieri, sotto i 300 -

Borsa : Piazza Affari rimbalza sul finale - +1% - con spread sotto 300 : Nel giorno in cui la discussa Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e' approdata alle Commissioni Bilancio delle Camere, il Ftse Mib, al termine di una giornata nervosa sia sull'...

Spread ripiega sotto quota 300. Borsa in ralzo dell'1% : Lo Spread tra Btp e Bund vive una giornata sull'ottovolante. Il differenziale accelera e dopo aver tocca i 315 punti base rivedendo i massimi da aprile del 2013, è nuovamente calato appena sotto quota ...

Borsa italiana e BTP estendono rimbalzo con parole Tria su spread : 09/10/2018 16:38 Borsa italiana estende il rimbalzo dal minimo da aprile 2017 toccato poco dopo le 14. Il FTSE MIB segna ora +1,32%. Durante un'audizione alla Camera sul Def, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha affermato che in caso di accelerazioni dello spread verso 400-500 punti base "Il governo farà quel che è necessario", "ma non ce lo aspettiamo". Per Tria l'impegno dell'...

Spread ancora oltre 300 punti. Borsa in rialzo : Lo Spread tra Btp e Bund torna a salire e sugli schermi Bloomberg supera di nuovo i 300 punti base, fino a 305, mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria illustra la nota di aggiornamento al Def. Il rendimento del decennale italiano è al 3,59%. LEGGI ANCHE Def: Tria, anche nel 2020 e 2021 riduzione aumenti Iva per 5,5 e 4,4 ...

Borsa in rialzo - spread sotto 300 Banche ancora con la febbre : Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund Segui su affaritaliani.it