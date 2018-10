Borsa | Piazza Affari chiude in netto calo | Ftse Mib a -1 | 71%

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 20.000 punti (10 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di consolidare il rialzo di ieri. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 03:26:00 GMT)

Borsa : Piazza Affari rimbalza sul finale - +1% - con spread sotto 300 : Nel giorno in cui la discussa Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e' approdata alle Commissioni Bilancio delle Camere, il Ftse Mib, al termine di una giornata nervosa sia sull'...

Borsa - Piazza Affari chiude in netto rialzo : Ftse Mib a +1 - 06% : Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,06% a 20.062 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,85% a quota 22.088 punti. chiude ...

Piazza Affari : giornata nera in Borsa per Ferragamo : Aggressivo avvitamento per la maison del lusso , che tratta in perdita del 3,71% sui valori precedenti. L'andamento di Salvatore Ferragamo nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

Borsa - Piazza Affari a -2 - 2% sotto i 20mila punti : spread a 304 : Continua la giornata nera di Piazza Affari, che scivola ancora e tocca nuovi minimi di seduta. L'indice Ftse Mib cede il 2,23% a 19.895 punti, rompendo la soglia psicologica dei 20mila punti, mentre ...

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : il Ftse Mib perde lo 0 - 59% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, infatti, l'indice Ftse Mib termina gli scambi in calo dello 0,59%, a 20.612,93 punti. chiude invece a 279,9 punti lo spread tra ...

Borsa e spread a 283/ Piazza Affari chiude a -0 - 49% : mercati preoccupati da rientro anticipato di Tria a Roma : Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 22:21:00 GMT)

