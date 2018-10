Borsa | Milano chiude in calo | -1 | 71%

Borsa di Milano : banche ancora punite - richiesti i petroliferi : In un'audizione in Parlamento sul Def Giovanni Tria, ministro dell'Economia, proverà a gettare acqua sul fuoco delle polemiche, ma intanto a Piazza Affari sono ancora una volta le banche a pagare ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 72% - : ANSA, - Milano, 10 OTT - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,72% a 19.922 punti.

Borsa : Europa conferma calo - Milano +0 - 85% : ANSA, - Milano, 9 OTT - Le Borse europee confermano il rosso dopo l'apertura in negativo di Wall Street. L'indice d'area Stoxx 600 cede oltre un quarto di punto così come Londra , -0,36%, e ...

Borsa Milano in calo su nuova debolezza banche - tiene settore oil : Le parole del ministro dell'Economia Giovanni Tria, che ha confermato oggi alla Commissione bilancio l'impianto della manovra finanziaria, non hanno avuto per ora l'effetto di rassicurare i mercati. ...

Borsa : Milano rialza la testa e recupera lo 0 - 7% - la migliore d'Europa : L'Fmi ha invece dato una sforbiciata alle previsioni sull'economia mondiale, al 3,7% sia quest'anno, sia l'anno venturo, invece che al 3,9% stimato lo scorso luglio. Sulle prime battute Parigi ...

Borsa : Milano sale - spread sotto 300 : ANSA, - Milano, 9 OTT - La Borsa di Milano ha aperto in rialzo, dopo il tonfo di ieri. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,38% a 19.926 punti. Lo spread tra Btp e Bund ha avviato la seduta poco sotto i ...

Borsa : Milano chiude in calo - -2 - 4% - : ANSA, - Milano, 8 OTT - Chiusura pesante per Piazza Affari, dopo la lettera della Commissione Ue che ha richiamato l'Italia sui numeri della nota di aggiornamento al Def. Il Ftse Mib ha terminato le ...

Borsa - IPO in calo nel terzo trimestre. Milano a due velocità : Il terzo trimestre del 2018 è stato piuttosto avaro di sbarchi in Borsa in Europa. Secondo quanto emerso da un'analisi di PwC, nel periodo in esame ci sono state 64 offerte pubbliche iniziali , ...

Borsa : Milano pesa su Europa - giù banche : ANSA, - Milano, 8 OTT - Piazza Affari pesante a metà seduta con il Ftse Mib che cede il 2,27%, sotto quota 20 mila punti, ai minimi dall'aprile del 2017. In rosso tutto il listino, con le banche in ...

Borsa : Europa fatica - Milano la peggiore : ANSA, - Milano, 8 OTT - Borse europee in rosso con Milano che stacca tutti affondata dall'avanzata dello spread, tornato sopra quota 300 a causa dei timori dei mercati per la manovra in deficit del ...

Borsa - Milano chiude in calo -1 - 30% - spread Btp-Bund a 284 punti : Roma, 5 ott., askanews, - Finale di seduta in ribasso a Piazza Affari, con una dinamica che nel pomeriggio si è appesantita in tutta Europa. L'indice Ftse-Mib ha segnato un meno 1,30 per cento, mentre ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 30% : ANSA, - Milano, 5 OTT - Piazza Affari chiude in forte calo. Il Ftse Mib cede l'1,30% a 20.345 punti.

Borsa : Milano in calo con Saipem - banche : ANSA, - Milano, 5 OTT - Piazza Affari chiude la settimana in rosso così come il resto delle Piazze europee appesantite dalle tensioni Usa-Cina, dalle vendite sui tecnologici e sui titoli delle materie ...

Borsa : Milano - -1 - 3% - chiude male settimana con St ko - -4 - 9% - e querelle Salvini-Ue : Milano , -1,3%, e' stata la peggiore, all'indomani dell'invio alle Camere del Documento di Economia e Finanza sulla manovra finanziaria e mentre continua lo scontro a distanza tra il vicepremier ...