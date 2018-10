BORSA ITALIANA OGGI Piazza Affari cerca di tenere i 20 000 punti 10 ottobre 2018

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1 - 06% - Saipem a +3 - 33% (9 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rimbalzo dopo il forte calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA e BTP estendono rimbalzo con parole Tria su spread : 09/10/2018 16:38 Borsa italiana estende il rimbalzo dal minimo da aprile 2017 toccato poco dopo le 14. Il FTSE MIB segna ora +1,32%. Durante un'audizione alla Camera sul Def, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha affermato che in caso di accelerazioni dello spread verso 400-500 punti base "Il governo farà quel che è necessario", "ma non ce lo aspettiamo". Per Tria l'impegno dell'...