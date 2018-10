Borsa in rosso. Europee deboli Lo spread apre sopra 300 punti : Piazza Affari si prepara ad un'apertura in rosso. I futures sulla Borsa di Milano sono fortemente negativi dopo la doppia bocciatura di BankItalia e dell'Upb del Def del governo Conte. Leggermente sopra la parità invece i futures sulla Borsa di Francofonte, nonostante anche l'economia tedesca inizi a dare segni di rallentmaneto per le tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Segui su affaritaliani.it

Bocciatura Def : spread su e Borsa in rosso : 8 ottobre 2018 - Torna a salire lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali che apre oggi poco sotto i 300 punti attestandosi poi in area 295 punti base, con il rendimento del benchmark italiano che si porta ai massimi da gennaio del 2014, al 3,50%. A pesare, in un quadro che è comunque di vendite copiose su tutti i titoli di Stato dell'eurozona, è la lettera con cui la Commissione Ue ha bocciato il Def (Documento di economia e finanza) che ...

Borsa - ancora una seduta in rosso Banche nel mirino. Spread su : Si preannuncia un'altra seduta negativa per la Borsa di Milano, i futures sul listino di Piazza Affari viaggiano infatti in territorio negativo, un andamentoche andrebbe a concludere una settimana complessivamente in rosso per la piazza azionaria di Milano. Spread in calo sotto 280 punti base. Segui su affaritaliani.it

Borsa in rosso - maglia nera in Ue Spread in rialzo oltre quota 300 : Seduta in ribasso per Piazza Affari che segna il peggior calo tra le piazze del Vecchio Continente. A pesare sono ancora le tensioni tra Roma e l'Ue sul tema della legge di bilancio. Intanto lo Spread Btp/Bund sale Segui su affaritaliani.it

Borsa italiana in rosso con BTP e bancari : tensioni governo-UE. FTSE MIB -1 - 35% : Ieri il ministro dell'economia Giovanni Tria è rientrato a Roma dopo aver preso parte all'Eurogruppo, senza trattenersi per l'Ecofin di oggi, vi parteciperà il direttore generale del MEF, Alessandro ...

Borsa in rosso - maglia nera in Ue Spread in rialzo oltre quota 290 : Avvio in deciso ribasso per Piazza Affari che segna il peggior calo tra le piazze del Vecchio Continente. A pesare sono ancora le tensioni tra Roma e l'Ue sul tema della legge di bilancio. Intanto lo Spread Btp/Bund sale Segui su affaritaliani.it

La Borsa chiude in rosso. E lo spread risale a 283 : ...7%, ma ha accusato il calo dopo le dichiarazioni poco concilianti sulla manovra del vice presidente della Commissione Ue, Dombrovskis, e del commissario Moscovici, mentre il ministro dell'economia ...

Borsa Milano chiude in rosso - -0 - 9% - : ANSA, - Milano, 24 SET - La crisi commerciale fra Stati Uniti e Cina, con la nuova tranche di dazi, ha pesato sulle Borse europee, tutte in rosso. Piazza Affari è stata la peggiore: ha perso lo 0,91% ...

Rosso a Cristiano Ronaldo “ingiusto” : i bookmakers rimBorsano le quote : Cristiano Ronaldo è stato espulso dopo pochi minuti dall’esordio in Champions League con la nuova maglia della Juventus Il debutto in Champions con la Juventus si è interrotto bruscamente alla mezz’ora, dopo il contatto in area con Jeison Murillo. La prima espulsione europea di Cristiano Ronaldo non ha impedito ai bianconeri di vincere contro il Valencia, ma il cartellino Rosso al portoghese ha guastato la festa agli ...

Borsa Milano in rosso - -4% - con Atlantia : ANSA, - Milano, 7 SET - Giornata negativa per Piazza Affari, che ha perso lo 0,39% a 20.447 punti. La Borsa di Milano non è stata la peggiore in un'Europa contrastata, con gli investitori frenati dai ...