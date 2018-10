Borsa | Europa al tappeto con Wall Street | a Milano | -1 | 7% | crolla il lusso

Borsa : Europa conferma calo - Milano +0 - 85% : ANSA, - Milano, 9 OTT - Le Borse europee confermano il rosso dopo l'apertura in negativo di Wall Street. L'indice d'area Stoxx 600 cede oltre un quarto di punto così come Londra , -0,36%, e ...

Borsa : Milano rialza la testa e recupera lo 0 - 7% - la migliore d'Europa : L'Fmi ha invece dato una sforbiciata alle previsioni sull'economia mondiale, al 3,7% sia quest'anno, sia l'anno venturo, invece che al 3,9% stimato lo scorso luglio. Sulle prime battute Parigi ...

Borsa : Milano pesa su Europa - giù banche : ANSA, - Milano, 8 OTT - Piazza Affari pesante a metà seduta con il Ftse Mib che cede il 2,27%, sotto quota 20 mila punti, ai minimi dall'aprile del 2017. In rosso tutto il listino, con le banche in ...

Borsa : Europa fatica - Milano la peggiore : ANSA, - Milano, 8 OTT - Borse europee in rosso con Milano che stacca tutti affondata dall'avanzata dello spread, tornato sopra quota 300 a causa dei timori dei mercati per la manovra in deficit del ...

Borsa : Europa in calo - Parigi -0 - 95% : ANSA, - MILANO, 5 OTT - Le Borse europee chiudono la settimana in flessione. Londra lascia sul terreno l'1,35% con il Ftse 100 a 7.318 punti. Parigi perde lo 0,95% con il Cac 40 a 5.359 punti mentre ...

Manovra : l’Italia supera il primo“test”! Spread in calo - e Borsa migliore in Europa : Manovra: l’Italia supera il primo“test”! Spread in calo, e Borsa migliore in Europa Un rialzo a 272 punti e poi una retromarcia a 261 per lo Spread tra Bund tedeschi e Btp italiani. Un calo in apertura e poi un rimbalzo fino al più 1 per cento a Piazza Affari. Se alla riapertura dei mercati qualcuno si aspettava una bufera, di sicuro non è questo il giorno. Il mondo finanziario internazionale, dopo il nervosismo di venerdì, sembra come minimo in ...

Borsa : Europa avanza - brilla Milano : Piazza Affari , +1,5%, guida i listini del Vecchio continente in attesa delle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin alle quali parteciperà il ministro dell'economia Giovanni Tria che avrà modo di ...

Borsa : Milano in rialzo con Europa : ANSA, - Milano, 1 OTT - Piazza Affari , +1%, prosegue in stabile rialzo, dopo il tonfo di venerdì scorso con l'approvazione della nota di aggiornamento del Def. La Borsa di Milano procede in ...

In Borsa si compra. Spread stabile Milano è la migliore d'Europa : Tornano gli acquisti a Piazza Affari. Archiviato il venerdì nero post Documento di economia e finanza e sfondamento dell'obiettivo di deficit, è di nuovo calma a Piazza Affari che, subito dopo un avvio in rosso, recupera Segui su affaritaliani.it

Borsa : Europa in calo con Ny - Milano -3 - 9% : ANSA, - Milano, 28 SET - Le Borse europee proseguono in rosso dopo l'apertura negativa di Wall Street mentre Milano si conferma in caduta libera come reazione alla manovra economica del governo Lega-...

Borsa Milano pesante - -2% - - Europa giù : ANSA, - Milano, 28 SET - Piazza Affari dopo la prima fortissima corrente di vendite prova a stabilizzare le perdite: l'indice Ftse Mib cede il 2%, con le banche sempre molto pesanti. Mentre gli altri ...

Borsa : Milano brilla in Europa con banche : ANSA, - Milano, 25 SET - Piazza Affari, +1,5%, brilla in Europa spinta dalle banche e dai titoli legati al petrolio dopo i rialzi del prezzo del greggio. Si allenta la tensione sui titoli di stato in ...

Borsa italiana migliore in Europa : bene bancari e Leonardo. FTSE MIB +0 - 94% : *Una fonte governativa sentita da Reuters riferisce che l'orientamento dell'esecutivo è quello di tenere il deficit/PIL 2019 sotto il 2%, cosa gradita ai mercati, e che il ministro dell'Economia ...