Borsa | chiude sui minimi | Ftse Mib -1 | 71%

Borsa - Piazza Affari chiude in netto calo : Ftse Mib a -1 - 71% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,71% a 19.719 punti. chiude a 295,8 punti lo spread tra Btp e Bund, con il rendimento del ...

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : Nikkei +0 - 16% a 23.506 punti : Rimbalzo alla Borsa di Tokyo che chiude in leggero rialzo dopo quattro sedute consecutive in calo. Al termine delle contrattazioni, l'indice Nikkei segna infatti un progresso dello 0,16% a quota 23.

Borsa - Piazza Affari chiude in netto rialzo : Ftse Mib a +1 - 06% : Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,06% a 20.062 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,85% a quota 22.088 punti. chiude ...

Borsa : chiude a +1 - 06% - banche recuperano - vola Eni : Seduta schizofrenica per la Borsa valori che dopo un'apertura in rialzo ha virato pericolosamente in negativo fino ad accusare una flessione di quasi lo 0,8%. Poi il recupero nell'ultima fase per ...

Borsa : Asia chiude in calo : ANSA, - MILANO, 9 OTT - Le Borse Asiatiche chiudono in calo. Sui listini pesano l'instabilità sul commercio internazionale e le nuove tensioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti. Sullo sfondo anche l'...

Lo Spread chiude a 306. Borsa giù - banche e Juve sotto pressione Lo spread in diretta|Borsa : gli indici : Il rendimento del Btp sfiora il 3,60%. Pesante Piazza Affari: -2,43%, l’indice principale sotto i 20 mila punti. Titoli bancari a fondo. Salvini: colpa degli speculatori alla Soros, il governo va avanti. Il caso Ronaldo pesa sulla Juventus: -4%

Borsa svizzera chiude in flessione - SMI -0 - 86% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa : Milano chiude in calo - -2 - 4% - : ANSA, - Milano, 8 OTT - Chiusura pesante per Piazza Affari, dopo la lettera della Commissione Ue che ha richiamato l'Italia sui numeri della nota di aggiornamento al Def. Il Ftse Mib ha terminato le ...

Borsa - Milano chiude in calo -1 - 30% - spread Btp-Bund a 284 punti : Roma, 5 ott., askanews, - Finale di seduta in ribasso a Piazza Affari, con una dinamica che nel pomeriggio si è appesantita in tutta Europa. L'indice Ftse-Mib ha segnato un meno 1,30 per cento, mentre ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 30% : ANSA, - Milano, 5 OTT - Piazza Affari chiude in forte calo. Il Ftse Mib cede l'1,30% a 20.345 punti.

Borsa svizzera chiude in ribasso - SMI -0 - 61% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa : Milano - -1 - 3% - chiude male settimana con St ko - -4 - 9% - e querelle Salvini-Ue : Milano , -1,3%, e' stata la peggiore, all'indomani dell'invio alle Camere del Documento di Economia e Finanza sulla manovra finanziaria e mentre continua lo scontro a distanza tra il vicepremier ...

Borsa : Milano chiude in calo -0 - 59% : ANSA, - Milano, 4 OTT - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,59% a 20.612 punti.

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : il Ftse Mib perde lo 0 - 59% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, infatti, l'indice Ftse Mib termina gli scambi in calo dello 0,59%, a 20.612,93 punti. chiude invece a 279,9 punti lo spread tra ...