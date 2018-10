Bordoni | comincia a muoversi qualcosa su realizzazione Roma-Latina

romadailynews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)– "per ladellaun'arteria non piu' procrastinabile alla luce dell'importanza strategica che riveste tale collegamento e per la sicurezza che ormai e' arci noto e' deficitaria su quel tratto di strada che collega le due citta'". "L'interessamento pressante e fattivo del consigliere regionale di Fi Giuseppe Simeone ha fatto si' che l'Assessore Alessandri abbia dato parere favorevole per un'opera strategica per tutta la regione. Ci auguriamo che in tempi brevi si tenga fede a questo impegno". Cosi' in un comunicato Davide, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.