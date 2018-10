Boosta dei Subsonica | «E poi ci troveremo alla bocciofila»

vanityfair

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Concertonein DuomoConcertonein DuomoConcertonein DuomoConcertonein DuomoConcertonein DuomoConcertonein DuomoConcertonein DuomoConcertonein DuomoC’è una parola che Davide Dileo, in arte, professione musicista, diventato famosofine degli anni Novanta come tastierista dei, ripete spesso: fortunato. Tra i molti motivi diversi per cui lo è, spiega seduto a un tavolo nell’agenzia di comunicazione di Milano dove è fissato l’appuntamento, c’è il fatto di far parte di una band da 22 anni. Che sono moltissimi in assoluto – un piccolo miracolo se si pensa al tempo medio di sopravvivenza di un gruppo musicale – ma lo sono soprattutto considerato che gli anni che hai vissuto sono in tutto 44. La metà esatta della vita. Ventidue anni costellati di grandi successi discografici e altrettanto ...