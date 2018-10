Bonucci show sulla sua carriera | “l’errore Milan e le liti con Allegri”

sportfair

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Leonardoha parlato degli ultimi anni della sua, ma anche del futuro da allenatore semprepanchina della Juventus Leonardoè tornato a parlare della sua Juventus, ma anche della scelta sorprendente di andare alnella passata stagione, rinnegandola in toto. Il calciatore bianconero, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, parole al miele nei confronti della società bianconera: “Nella Juventus ci sono rigore e serietà, il mio sogno è di poterla allenare in futuro. E poter diventare un allenatore importante di una grande squadra, possibilmente la Juve. Per questo sto mettendo da parte tutto ciò che ho visto dagli allenatori che ho avuto in. Qui è come una famiglia, sono stato accolto come se non me ne fossi mai andato: ti fanno sentire tutti a casa. E c’è una mentalità con la quale si punta tutti verso lo stesso ...