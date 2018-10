Bonucci | Il Milan? Una scelta sbagliata fatta in un momento di rabbia

Bonucci - il Milan è un ricordo lontano : che bordata al club rossonero : La Juventus sta disputando una stagione fantastica, il difensore Leonardo Bonucci è tornato su livelli importanti, nelle ultime ore intervista al ‘Corriere dello Sport’, clamorosa bordata nei confronti del Milan: “Nella Juventus ci sono rigore e serietà, il mio sogno è di poterla allenare in futuro. Milan? Decisione difficile presa in un momento di rabbia, adesso ho capito che l’istinto ci può far compiere scelte ...

Bonucci show sulla sua carriera : “l’errore Milan e le liti con Allegri” : Leonardo Bonucci ha parlato degli ultimi anni della sua carriera, ma anche del futuro da allenatore sempre sulla panchina della Juventus Leonardo Bonucci è tornato a parlare della sua Juventus, ma anche della scelta sorprendente di andare al Milan nella passata stagione, rinnegandola in toto. Il calciatore bianconero, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, parole al miele nei confronti della società ...

Pirlo : 'Stupito dall'addio di Bonucci al Milan. Pogba può tornare alla Juve Dybala? Se si allenasse come Ronaldo...' : Allegri lo mette tra i primi tecnici al mondo? 'E' uno dei migliori, con la Juve ha fatto molto bene e vinto tanto: gli manca solo la ciliegina della Champions. E' cresciuto rispetto al primo anno in ...

Juventus - umori contrastanti per Bonucci : applausi e fischi per l'ex Milan : Due facce all'Allianz Stadium di Torino, ma un unico protagonista: Leonardo Bonucci. Durante Juve-Lazio, il tifo bianconero si è diviso sulla figura del grande ex, ritornato in bianconero dopo un anno ...

Milan - Romagnoli capitano coraggioso grazie a...Bonucci! : Alessio Romagnoli sarà il capitano del Milan domani sera nella sfida al Napoli. La Gazzetta dello sport evidenzia che la scelta coraggiosa è stata apprezzata da tutti: Alessio è maturato molto negli ultimi 12 mesi anche grazie ai consigli proprio di Bonucci.

Kalinic provoca sui social : "Grande Bonucci". I tifosi del Milan insorgono : L'amore tra Nikola Kalinic e il Milan non è mai sbocciato con il croato che ha lasciato i rossoneri dopo una sola, disastrosa, stagione che ha visto il croato segnare solo sei reti in 41 presenze ...

Bonucci - ho difeso il Milan al meglio : ANSA, - TORINO, 10 AGO - "Ho lavorato e difeso la maglia del Milan come meglio ho potuto, poi sono arrivato ad un certo punto e ho fatto delle riflessioni: sono uno che vuole sempre vincere e ...

Conferenza stampa Bonucci – Parole che scottano : schiaffo al Milan - carezza ad Allegri e la verità sullo ‘sgabello’ : Leonardo Bonucci ritorna alla Juventus, appena conclusa la Conferenza stampa di presentazione: il neo difensore bianconero ha parlato della sua scelta di andare al Milan, del ritorno in bainconero, di Cristiano Ronaldo e del famoso ‘sgabello’ Lo sgabello, i malumori post Finale di Champions persa col Real Madrid, i litigi con Allegri. Due anni fa, nel rapporto fra Bonucci e la Juventus qualcosa si era rotto. In estate ...

Juventus - parla Bonucci. Frecciatina al Milan : “mi mancava casa. Accetterò i fischi” [LIVE] : “Sono contento ed entusiasta di essere tornato, mi mancava casa. Ringrazio la Juventus, l’allenatore, il mio agente e il Milan che mi hanno permesso di essere qui oggi per iniziare questo nuovo percorso con tanta voglia di migliorare”. Queste le prime parole di Leonardo Bonucci nel corso della conferenza stampa dove spiega i motivi che lo hanno spinto a tornare alla Juventus, dopo un anno al Milan. “La stagione in ...

Milan - senti l’ex Abbiati : “Montella e i cinesi un disastro. Bonucci è andato via perchè…” : EX Abbiati- Parole pesanti che non lasciano alcun diritto di replica. Christian Abbiati svuota il sacco sul Milan sulle pagine della “Gazzetta dello Sport“. Parole ad effetto su Montella, sulla vecchia dirigenza e anche sull’addio di Bonucci. SU MONTELLA E I cinesi “Montella è stato un mezzo disastro. È andata male perché non si fidava di nessuno. C’era molta confusione in […] L'articolo Milan, senti l’ex ...

Suso e il retroscena sull’addio di Bonucci al Milan : “ha capito di aver fatto un grave errore - ecco la verità” : Suso ha svelato il suo pensiero sull’addio di Bonucci al Milan: secondo lo spagnolo, il ritorno del difensore alla Juventus è frutto della consapevolezza di aver fatto un passo indietro firmando con i rossoneri L’addio di Bonucci al Milan è stato frutto di una trattativa sorprendente. In pochi avrebbero pensato ad un dietrofront così clamoroso, ad un solo anno dal suo arrivo, specialemente dopo i problemi con Allegri che ...

