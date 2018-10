Bonucci | il Milan è un ricordo lontano | che bordata al club rossonero

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La Juventus sta disputando una stagione fantastica, il difensore Leonardo è tornato su livelli importanti, nelle ultime ore intervista al 'Corriere dello Sport', clamorosa nei confronti del: "Nella Juventus ci sono rigore e serietà, il mio sogno è di poterla allenare in futuro. Decisione difficile presa in un momento di rabbia, adesso ho capito che l'istinto ci può far compiere scelte sbagliate. Qui è come una famiglia, sono stato accolto come se non me ne fossi mai andato: ti fanno sentire tutti a casa. E c'è una mentalità con la quale si punta tutti verso lo stesso obiettivo. Allegri? Capita di avere discussioni anche accese. Ma poi ci si chiarisce, ci si stringe la mano e si va avanti. La sua dote migliore è l'intelligenza, così riesce a gestire uno spogliatoio tanto importante".