Bologna | Inzaghi | ' Non capisco i processi | ecco i nostri nuovi acquisti'

Bologna - Inzaghi : “Serve tranquillità - lasciateci lavorare!” : Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo l’andamento della propria squadra e il periodo che sta attraversando. L’allenatore è apparso amareggiato e deluso dalle critiche che il Bologna sta ricevendo, chiedendo alla gente di poter lavorare in tranquillità: “Andiamo avanti e lasciamo lavorare i giovani che hanno bisogno di […] L'articolo Bologna, Inzaghi: “Serve ...

Bologna : Inzaghi - avevamo iniziato bene : ANSA, - CAGLIARI, 6 OTT - "Sono molto arrabbiato per il gol preso: non si può lasciare un uomo da solo in mezzo all'area. avevamo iniziato bene e avevo l'impressione che si potesse crescere e fare di ...

Bologna - Inzaghi accusa i suoi calciatori : “Atteggiamento da rivedere - è mancata convinzione” : È un Inzaghi molto amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Sky per commentare la sconfitta del suo Bologna in quel di Cagliari. Il tecnico dei felsinei ha accusato i suoi calciatori, responsabili di aver giocato con poca convinzione: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento. Venivamo da due partite vinte, dovevamo dare continuità. Al primo tiro abbiamo subito il gol, non mi è piaciuto. Inizialmente arrivavamo bene al ...

Cagliari-Bologna 2-0 - Joao Pedro e Pavoletti stendono Inzaghi : CAGLIARI - La prima vittoria casalinga del Cagliari, la seconda da inizio stagione, porta indiscutibilmente la firma dell'argentino Castro. Certo, si vince in undici, ma le sue giocate hanno scavato ...

Cagliari-Bologna 2-0 : Joao Pedro e Pavoletti affondano Inzaghi : TORINO - A vederlo giocare sembra impensabile che il Cagliari navighi nelle zone basse della classifica. La squadra di Maran gioca una partita perfetta e batte per 2-0 il Bologna di Inzaghi , ancora a ...

Cagliari-Bologna - Castro dà spettacolo e salva la panchina di Maran : a tremare adesso è il “povero” Inzaghi! : Cagliari vittorioso di fronte al pubblico amico grazie ad una grande prestazione del centrocampista Castro “portato” in Sardegna dal tecnico Maran Maran salvato dal fido Castro. Sembra essere un copione scritto a tavolino, invece è proprio la realtà dei fatti andati in scena oggi in quel di Cagliari. La squadra dell’ex tecnico del Chievo Verona, ha dominato contro il Bologna, grazie sopratutto ad una mossa tattica ideata ...

Bologna - Santander : 'Ecco perché mi chiamano El Ropero. Su Inzaghi...' - : E' l'uomo del momento in casa Bologna , Federico Santander attaccante rossoblù autore di ottime prove nelle ultime uscite della squadra di Filippo Inzaghi, ha parlato a Sky Sport del suo momento di forma e delle sue due reti nelle ultime tre partite. ANEDDOTO - Soprannominato El Ropero, in italiano L'Armadio, ecco svelato il perché: 'Con l'Under 20 del Paraguay vincemmo ...

Cagliari-Bologna - Inzaghi : “Adesso voglio continuità” : “Dobbiamo dare continuità alle prestazioni che abbiamo fatto contro Roma e Udinese, non ci possiamo permettere passi indietro, Cagliari-Bologna sarà una partita tosta”. E’ la previsione del tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi, alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari. CAGLIARI SQUADRA OSTICA “Il Cagliari è un’ottima squadra, la classifica non rispecchia il loro […] L'articolo ...

Bologna - Inzaghi : 'Eravamo assuefatti alla sconfitta - ora...' : Filippo Inzaghi , allenatore del Bologna , parla al Corriere dello Sport : 'Probabilmente il Bologna si era assuefatto alla sconfitta. Dopo la sosta rientreranno diverse pedine che ora non sono disponibili e ci divertiremo, avrò l'imbarazzo della scelta per fare la ...

Compleanno Bologna : il messaggio della squadra di Filippo Inzaghi [VIDEO] : Il 3 ottobre è una giornata da ricordare per il Bologna, nel 1909 è nata infatti la squadra di calcio. Promotore della Fondazione è il giovane boemo Emilio Arnstein. Il primo presidente è stato l’odontoiatra svizzero Louis Rauch mentre il primo capitano Arrigo Gradi, introdotta anche la maglia rossa e blu. Solo un primo passo per un club che nella storia del calcio italiano ha avuto un compito di assoluto protagonista ed anche oggi regala ...

Bologna - l’agente di Orsolini : “Si trova bene con Inzaghi - lavora al massimo” : Dopo il gol che ha regalato i 3 punti al Bologna nella sfida interna contro l’Udinese, Riccardo Orsolini sembra non volersi fermare. Il giocatore in prestito dalla Juventus vuole continuare a dimostrare il proprio valore e a rincarare la dose ci ha pensato l’agente Donato Di Campli. Quest’ultimo ha parlato ai microfoni di “Direttagol.it” elogiando […] L'articolo Bologna, l’agente di Orsolini: “Si ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Ottimo secondo tempo - felice per i tre punti» : Bologna - È felice Filippo Inzaghi , dopo la seconda vittoria in campionato del suo Bologna : " In primis per i tifosi, che spero saranno orgogliosi di noi, perchè i miei ragazzi hanno dei valori ...