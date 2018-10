Bocciatura Def | Tria difende le previsioni | Manovra da 36 | 7 mld

Manovra - Tria : 'governo conferma previsioni Nadef'. Snobbata Bocciatura Upb : Il ministro dell'economia Giovanni Tria torna a parlare alle Commissioni di Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio della Nadef, nota di aggiornamento al Def.

"Stime Pil troppo ottimistiche". Sul Def un'altra Bocciatura : un'altra bocciatura. Dopo Fmi, Bankitalia e Corte dei Conti, anche l'Ufficio parlamentare di Bilancio ha bocciato la manovra del governo e non ha validato "le previsioni macroeconomiche relative al 2019" contenute nel quadro programmatico della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Lo annuncia il presidente dell'Upb, Giuseppe Pisauro, durante l'audizione davanti alle commissioni Bilancio della Camera e del Senato. "I ...

Manovra - Bocciatura per il Def Di Maio-Salvini : "Andiamo avanti" : L'Ufficio Parlamentare di Bilancio non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def giudicandola "eccessivamente ottimistica". Lo ha sottolineato il presidente, Giuseppe Pisauro, in audizione alle Commissioni Bilancio. Dall'aumento dello spread registrato negli ultimi mesi, inoltre, deriva una maggiore spesa per interessi di 17 miliardi di euro tra il 2018 e il 2021. Segui su ...

Bocciatura Def : spread su e Borsa in rosso : 8 ottobre 2018 - Torna a salire lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali che apre oggi poco sotto i 300 punti attestandosi poi in area 295 punti base, con il rendimento del benchmark italiano che si porta ai massimi da gennaio del 2014, al 3,50%. A pesare, in un quadro che è comunque di vendite copiose su tutti i titoli di Stato dell'eurozona, è la lettera con cui la Commissione Ue ha bocciato il Def (Documento di economia e finanza) che ...

L'Ue preoccupata per il deficit. Roma : 'Ma non è una Bocciatura' : 'Una deviazione significativa' scrivono i commissari Moscovici e Dombrovskis nella lettera di risposta al messaggio del ministro Tria che accompagnava il Def che prevede per il 2019 un aumento del ...

Def - Bocciatura Ue : 'Seria preoccupazione'. Tria : 'Timori infondati' - : Da Bruxelles i commissari Moscovici e Dombrovskis parlano di "deviazione significativa dal percorso raccomandato" e chiedono al governo di "assicurare che la bozza di legge di stabilità sarà in linea ...

